Čo sa v skutočnosti stalo s Titanicom? Nový 3D model pomôže odhaliť tajomstvá

Pomocou diaľkovo riadených dronov sa podarilo vytvoriť vôbec prvý detailný 3D model najslávnejšieho vraku v dejinách - zaoceánskeho parníka Titanic, ktorý leží v hĺbke 3800 metrov na dne Atlantického oceánu.

Ako v stredu informovala britská stanica BBC, odborníci veria, že 3D model „vrhne nové svetlo“ na to, čo sa presne stalo s parníkom, ktorý sa potopil v roku 1912 počas svojej prvej plavby zo Southamptonu do New Yorku. V dôsledku nárazu parníka do ľadovca zahynulo viac ako 1500 ľudí.

Podľa analytika modelu Titanicu Parksa Stephensona „stále existujú základné otázky o lodi, ktoré treba zodpovedať“. Stephenson je presvedčený, že tento model je „jedným z prvých významných krokov k tomu, aby sa príbeh Titanicu posunul smerom k výskumu založenému na dôkazoch - a nie na špekuláciách“.

Titanic bol od objavenia vraku v roku 1985 už pomerne dôkladne preskúmaný. Je však taký obrovský, že v šere morskej hlbočiny dokázali kamery nasnímať len fragmenty rozpadajúcej sa lode, nikdy nie celú.

Nový sken zachytáva vrak v jeho celistvosti a poskytuje tak kompletný pohľad na Titanic. Loď je rozlomená na polovicu, pričom predná a zadná časť sú od seba vzdialené približne 800 metrov. Vrak plavidla na morskom dne obklopuje obrovské „pole“ trosiek.

Skenovanie vraku vykonala v lete roku 2022 spoločnosť Magellan Ltd., ktorá sa zaoberá hlbinným mapovaním, a spoločnosť Atlantic Productions, ktorá o projekte nakrúca dokumentárny film.

Ponorky, diaľkovo ovládané tímom na palube špecializovanej lode, strávili snímaním vraku po celej jeho dĺžke a šírke viac ako 200 hodín. Zhotovili viac ako 700.000 snímok z každého uhla a vytvorili z nich presnú 3D rekonštrukciu, dodala BBC.