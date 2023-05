Palkovič: Chceme poznať dôvody neúčasti firiem na stavbe nemocnice v Martine

DNES - 13:19

Martin Správy » Domáce

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce do jedného týždňa poznať dôvody zhotoviteľov, pre ktoré sa nezapojili do verejného obstarávania na stavbu novej univerzitnej nemocnice v Martine. Na brífingu v Univerzitnej nemocnici Martin (UNM) to vo štvrtok povedal minister zdravotníctva Michal Palkovič.

Dôvody, pre ktoré k situácii došlo, treba podľa neho komplexne zhodnotiť. „Potrebujeme nejaký čas, aby sme sa zorientovali. Najmä v pripomienkach od subjektov, od ktorých sa očakávalo, že sa do tendra zapoja. Do jedného týždňa by sme mali mať približnú predstavu, aké boli dôvody neúčasti zo strany zhotoviteľov tohto projektu. Čo nám pomôže lepšie nastaviť parametre verejného obstarávania,“ uviedol minister zdravotníctva. Zdôraznil, že kvalita dominuje a ministerstvo chce mať v regióne kvalitnú koncovú nemocnicu. „Nemôžeme sa spoľahnúť na to, že poľavením z kritérií budeme v podstate hľadať riešenie. Stále platia rovnaké pravidlá, rovnaké termíny, rovnaká finančná suma, ktorá je na tento projekt alokovaná,“ podotkol. Podľa projektovej manažérky novej martinskej nemocnice Martiny Antošovej sa dá termín jej dokončenia stihnúť. „Projekty rovnakého rozsahu sa realizujú aj v zahraničí a za kratší čas. Každý zhotoviteľ berie na seba to riziko, že dodrží stanovené termíny, a v každom tendri nájdete nejakú pokutu. Naším cieľom bola v prvom rade kvalita. Chceli sme firmu, ktorá preberie na seba zodpovednosť. Bude sa snažiť termíny plniť tak, aby sme stíhali všetky nastavené parametre,“ uviedla. Riaditeľ UNM Ivan Kocan doplnil, že s ministrom zdravotníctva rozanalyzovali situáciu a na ďalšom stretnutí o týždeň budú hľadať riešenia na základe informácií stavebných firiem. Vyhlásenie nového verejného obstarávania s upravenými parametrami do dvoch týždňov zatiaľ považuje za reálne. Nová nemocnica v Martine má mať vlastnú ambulantnú, diagnostickú a terapeutickú časť i samostatný trakt pre detskú medicínu a urgentný príjem s traumacentrom prispôsobeným na zmiešanú prevádzku detí a dospelých. Vzniknúť má 660 lôžok. Náklady sa odhadujú na 330 miliónov eur bez DPH. Výstavba bude financovaná ako investičný projekt z Plánu obnovy a odolnosti SR. Prvých pacientov by nemocnica mohla privítať v roku 2026. Zdieľať tento článok na Facebooku