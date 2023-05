PS: Vašečkov návrh obmedzuje prístup detí a mladých k vzdelaniu

Novela prešla vo štvrtok do druhého čítania. Podmieňuje prístup k vzťahovej a sexuálnej výchove písomným súhlasom rodičov. PS vyzvalo poslancov nepodporiť zákon v definitívnom hlasovaní.

„Na vzdelávacích štandardoch k výučbe vzťahovej a sexuálnej výchovy sa nedávno zhodli aj odborníci a odborníčky rôznych názorových spektier, ktorí spolupracovali pri tvorbe kurikulárnej reformy pod záštitou ministerstva školstva,“ uviedla podpredsedníčka PS Lucia Plaváková.

Zákon je podľa PS nepochopením zmyslu a prínosu vzťahovej a sexuálnej výchovy pre spoločnosť. „Chápem rodičov, ktorí majú obavy, čo sa ich dieťa na tomto predmete bude učiť. Naša generácia ho totiž nepoznala. A namiesto toho, aby sme s rodičmi komunikovali a vysvetľovali im dôležitosť a potrebu vzťahovej a sexuálnej výchovy, v nich týmto zákonom poslanci a poslankyne vzbudzujú strach a neistotu,“ dodala Plaváková.

PS tvrdí, že všetky deti a mladiství majú právo učiť sa o zdravých a rešpektujúcich vzťahoch, ochrane svojich hraníc či rodovej identite, no tento zákon ich môže o potrebné vedomosti a zručnosti pripraviť.

Škola by podľa Vašečkovho návrhu musela vopred informovať rodiča o plánovanej výchove a vzdelávaní v oblasti sexuálneho správania, a to najmä o obsahu, metodike a cieľoch výchovy, učiteľoch a prizvaných lektoroch a o edukačných publikáciách, ktoré majú byť použité. Ak rodič neudelí súhlas, škola by musela zabezpečiť pre žiaka náhradnú činnosť. Škola by tiež musela po novom rešpektovať právo rodičov na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením.