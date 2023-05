Ministerstvo hospodárstva predĺži kompenzácie cien energií

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR predĺži platnosť opatrenia 2.1 na kompenzáciu cien energií až do konca septembra. Na štvrtkovom brífingu po stretnutí s predsedom vlády Ľudovítom Ódorom to povedal nový minister hospodárstva Peter Dovhun. Výzva je určená pre všetky hospodárske jednotky s vlastným identifikačným číslom organizácie a zmluvou s dodávateľom.

„Je to výzva ktorá platila od januára do marca. To rozhodnutie, ktoré oznamujeme dnes, je také, že sa obdobie predlžuje až do septembra tohto roka,“ povedal Dovhun. Žiadosti o kompenzácie za september tak bude podľa ministra možné podávať až do konca novembra. V rámci tejto výzvy preplatí MH 80 % nákladov na elektrinu prekračujúcich 199 eur za megawatthodinu (MWh) a 99 eur za MWh plynu.

Aktuálna výzva zatiaľ platila na prvý štvrťrok a žiadosti je možné podávať do konca júna. Maximálna suma na kompenzáciu je do výšky 200.000 eur za mesiac, to znamená, že za prvý štvrťrok môže jedna firma dostať až 600.000 eur.