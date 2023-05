Polícia pátra po totožnosti osôb v súvislosti s požiarom. Poznáte ich?

OSOBY VO VIDEU BY NÁM VEDELI OBJASNIŤ PRÍPAD VÍKENDOVÉHO POŽIARU NA PESTOVATEĽSKEJ ULICI POZNÁTE ICH? NAPÍŠTE NÁM Policajti Okresného riaditeľstva PZ Bratislava II sa obracajú na verejnosť so žiadosťou v súvislosti s vyšetrovaním udalosti, pri ktorej došlo k požiaru plastového kontajnera umiestneného v blízkosti centra opätovného použitia vecí na Pestovateľskej ulici v Bratislave. Podľa doposiaľ zistených informácií mal neznámy páchateľ uplynulú nedeľu (14.05.2023) približne o 03.30 hod nezisteným spôsobom spôsobiť požiar kontajnera na separovaný zber, z ktorého sa následne oheň preniesol na priľahlú budovu, kde došlo k zhoreniu inžinierskych sietí, interiéru a tovaru nachádzajúceho sa v prevádzke uvedeného centra. Týmto konaním neznámy páchateľ spôsobil celkovú škodu vo výške 600.000 €. Akékoľvek poznatky, ktoré by viedli k zisteniu totožnosti osôb vo videu nám oznámte na bezplatnom čísle polície 158, alebo osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení. Prípadne nám napíšte formou správy na FB profile Polícia SR – Bratislavský kraj.