Premiér: Máme záujem udržať kontinuitu v zahranično-politickom smerovaní Slovenska

Uviedol to premiér Ľudovít Ódor po štvrtkovom stretnutí s novým ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavom Wlachovským.

„Podobne ako vlády doteraz, aj my ideme cestou profesionálneho riadenia rezortu, nevyberáme sa politickou cestou, ale cez kariérnych diplomatov riešime, čo treba riešiť,“ skonštatoval predseda vlády. Zdôraznil, že Slovensko chce byť platným a dobrým členom Európskej únie aj Severoatlantickej aliancie. „Budeme všetky dohody, ktoré Slovenská republika podpísala, ctiť a zároveň plniť všetky naše záväzky,“ vyhlásil.

Wlachovský zopakoval, že zahraničná politika Slovenska bude jasná, čitateľná a hodnotová. „Počítam s tým, že do obdobia, ktoré nám je určené, podáme profesionálny výkon pri obhajobe záujmov SR a obhajobe toho, na čom nám na medzinárodnom poli zleží,“ povedal.

Postoj Slovenska voči vojne na Ukrajine zostane podľa jeho slov nemenný. „Naše pozície sú jasné, chceme spravodlivý mier, ktorý potrestá vinníka a odškodní obeť. Budeme pokračovať v podpore Ukrajiny ako doposiaľ, lebo je to v záujme SR a jej občanov,“ doplnil.

Za dôležité témy, ktorým sa chce venovať, považuje nový minister aj strategickú komunikáciu a boj proti dezinformáciám. „Potrebujeme v tomto smere pridať a veci nastaviť tak, aby pokračovali aj po ukončení nášho mandátu,“ skonštatoval.

Okrem toho chce udržiavať čo najlepšie vzťahy so spojencami či susedmi. „Včera som mal sériu telefonátov. Začal som s českým kolegom Janom Lipavským, pokračoval s rakúskym ministrom Alexandrom Schallenbergom a telefonoval som aj s poľským ministrom Zbigniewom Rauom,“ priblížil Wlachovský. Dodal, že v piatok (19. 5.) vycestuje na zahraničnú cestu do Prahy a budúci týždeň do Varšavy. Ódor avizoval, že jeho prvá zahraničná cesta by mohla byť do Nemecka.