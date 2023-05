Polícia vyšetruje podvod za vyše 100.000 eur. Spoznávate osoby na fotografiách?

Polícia vyšetruje zločin podvodu, ku ktorému došlo 12. mája popoludní v priestoroch reštaurácie na Pribinovej ulici v Bratislave. Neznámy páchateľ vydávajúci sa za znalca vymenil mince v hodnote viac ako 100.000 eur za kovové podložky. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Jana Šimunková.

Podľa doposiaľ zistených informácií mal neznámy páchateľ vydávajúci sa za znalca z oblasti overovania pravosti zlatých mincí počas fingovania kontroly ich pravosti ukladať mince z jedného balíčka do druhého. „Tento balíček mal následne oblepiť lepiacou páskou a pri doručení jedla vymeniť za iný, v ktorom sa namiesto mincí nachádzali kovové podložky,“ približuje Šimunková.

Neznámy páchateľ sa mal podľa polície zdržiavať na viacerých miestach, najmä na Páričkovej a Budovateľskej ulici, ale taktiež v priestoroch obchodného centra na Mlynských Nivách. Pohybovať sa mal v spoločnosti ďalšieho neznámeho muža. Ten by mal mať približne 30 rokov, výšku 175 centimetrov a zavalitú postavu. Mal by byť tmavšej pleti so zarastenou bradou.

Polícia po neznámych mužoch pátra, fotografie ich i ďalších osôb zverejnila na sociálnej sieti. Akékoľvek informácie o nich jej verejnosť môže oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou správy na profile polície na sociálnej sieti.