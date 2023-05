Z východného Slovenska odchádza veľká spoločnosť, zamestnáva takmer tisíc ľudí

Zamestnanci spoločnosti Whirlpool v Poprade sa o svoje miesta nateraz báť nemusia. V súvislosti s medializovaným odchodom výrobcu zo Slovenska to potvrdila Marianna Šebová z tlačového a komunikačné oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. "Neevidujeme od začiatku roka 2023 nahlásené hromadné prepúšťanie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad," uviedla.

Zamestnanosť by tam teda mala byť zachovaná aj po tom, keď americký výrobca domácich spotrebičov svoj európsky biznis presunie do novej spoločnosti. V nej bude vlastniť kontrolný podiel turecká firma Arcelik, o čom spoločnosť informovala ešte v januári. Celý proces by mal byť ukončený v priebehu 2. polroka. Arcelik bude mať v novej spoločnosti 75-percentný podiel a Whirlpool zvyšných 25 %, dodala americká firma. Očakáva sa, že nový podnik by mal v Európe zamestnávať viac než 20.000 ľudí.

Šéf odborov Tomáš Hurajt TASR potvrdil, že už minulý rok ich informovali o odpredaji firmy. „Následne vo februári nám povedali, že nás odkupuje Arcelik. Všetci zamestnanci boli informovaní a oboznámení so situáciou a bolo nám povedané, že prevod bude aj so záväzkami. Teraz viac-menej čakáme, čo bude ďalej po príchode nového zamestnávateľa,“ uviedol Hurajt. Celý proces by mal byť podľa neho ukončený do konca tohto roka. Zamestnanci majú v súčasnosti uzatvorenú novú kolektívnu zmluvu, ktorá platí na najbližšie tri roky. V popradskej fabrike pracuje približne 970 ľudí. „Veríme, že budeme pokračovať ďalej, len pod inou značkou,“ dodal šéf odborov.