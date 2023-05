Premiér chce zriadiť skupinu, ktorá sa má zaoberať návratom mladých na Slovensko

„Považujem to za veľmi dôležitú prioritu. Je to aj moja osobná priorita, aby sme do konca našej vlády vedeli predstaviť konkrétny plán pre ďalšiu vládu, čo všetko treba urobiť,“ povedal Ódor. Zhodnotil, že doteraz sa v tejto veci urobili viaceré pozitívne kroky v súvislosti s plánom obnovy.

Premiér poznamenal, že napríklad v Košiciach sa vedia spájať, aby si tam udržali svoje talenty. „Budeme smerovať k nejakým klastrom, k užšej spolupráci medzi najlepšími mozgami, ktoré máme na Slovensku. To znamená súkromné firmy, fakulty a hoci aj vláda,“ dodal.

Téma výmeny šéfa Slovenskej informačnej služby je otvorená

Téma výmeny šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) je otvorená, uviedol po prvom rokovaní vlády premiér Ľudovít Ódor. "Ešte som ani len nestihol navštíviť pána ministra vnútra. Nejaké kompetencie tam má pani prezidentka, takže budeme o tejto možnosti diskutovať," povedal. Zatiaľ sa nestretol ani s aktuálnym riaditeľom SIS Michalom Aláčom.

Pri ďalších personálnych výmenách, napríklad pri šéfovi Pôdohospodárskej platobnej agentúry alebo policajnom prezidentovi, dal predseda vlády ministrom voľnú ruku. Ako skonštatoval, ministri potrebujú na kľúčových pozíciách ľudí, ktorým dôverujú. „Každý minister teraz zvažuje, koho si ponechá, kde donesie svojho vlastného človeka,“ načrtol Ódor s tým, že bude mať právo veta.

Na výmenu šéfa SIS vyzvali nového premiéra viaceré politické strany. Riaditeľa SIS vymenúva a odvoláva prezident SR na návrh vlády. V prípade Aláča, ako aj jeho predchodcu Vladimíra Pčolinského, išlo o personálnu nomináciu hnutia Sme rodina.