Desiatkam domácností odstavili pitnú vodu, na vine je dlh súkromníka

Desiatkam domácností vo viacerých častiach Chorvátskeho Grobu v okrese Senec odstavili v stredu ráno pitnú vodu. Spravil tak prevádzkovateľ verejného vodovodu a kanalizácie v obci - Inštitút monitoringu a analýz (IMAZ). Dôvodom má byť narastajúci dlh spoločnosti Agilita vodárenská spoločnosť (AVS) za vodné a stočné, ale aj neoprávnený odber pitnej vody bez uzatvorenej zmluvy. TASR o tom informovali z obecného úradu.

Odstavenie dodávky vody sa týka odberných miest prevádzkovaných spoločnosťou AVS. „Ide o desiatky domácností vo viacerých častiach Chorvátskeho Grobu - v lokalite Hrudky, v lokalite Brusnicová v Panónskom háji 2 a lokalite Agátová v Panónskom háji 3 - v časti Čierna Voda,“ spresnili z úradu.

Starostka obce Vladimíra Vydrová deklaruje, že situáciu rieši, aby bola dodávka vody vo všetkých častiach obce stabilná. „O situácii komunikujeme s príslušnými štátnymi orgánmi a snažíme sa nájsť veľmi rýchle riešenie,“ vyhlásila.

Konateľ spoločnosti IMAZ Miroslav Čelinský uviedol, že dlh AVS voči ich spoločnosti sa už vyšplhal na viac ako 210.000 eur a každým dňom rastie. „Nevidíme preto inú možnosť, ako pristúpiť k takémuto radikálnemu kroku, ktorý, bohužiaľ, pocítia aj obyvatelia niektorých lokalít v Chorvátskom Grobe,“ vyhlásil.

Od AVS chcú, aby svoj dlh okamžite uhradila, alebo budú žiadať vyhlásenie nútenej správy na túto infraštruktúru. V tom prípade by sa vodárenská a kanalizačná infraštruktúra mala dostať do správy IMAZ-u a obyvatelia dotknutých lokalít by začali vodné a stočné uhrádzať novému prevádzkovateľovi.

IMAZ zároveň tvrdí, že v utorok (16. 5.) vyzval obyvateľov, aby si urobili dostatočné zásoby vody, ktorú budú môcť využívať počas odstávky. „Pri lokalitách, v ktorých odstavíme prívod vody, dočasne zabezpečíme náhradné riešenia formou umiestnených hydrantov, kde bude možné naberať pitnú vodu,“ uviedla spoločnosť.