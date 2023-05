Poslanci požiadali NKÚ o kontrolu výdavkov počas výstavy Expo Dubaj

Vyplýva to z procedurálneho návrhu predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina), ktorý v utorok schválili poslanci. Pôvodne návrh predložil poslanec Igor Matovič (OĽANO), no Kollár o ňom nemohol dať hlasovať, preto ho predložil on.

Podľa Matoviča existuje podozrenie z plytvania prostriedkov a nevydokladovania výdavkov. Poukázal na video, ktoré bolo natočené počas Expo Dubaj a šéf SaS a vtedajší minister hospodárstva Richard Sulík na ňom vyzýva „vypiť bar“ v reštaurácii slovenského pavilónu. Video zverejnil Smer-SD. „Takto Sulík žúroval v Dubaji za štátne peniaze. Výsledok jeho papalášstva? Účet pre Slovensko zatiaľ za jeden milión eur,“ uviedlo hnutie OĽANO na sociálnej sieti, kde takisto video uverejnilo.

Aj Smer-SD kritizuje Sulíka za správanie na podujatí v Dubaji. „Nový minister hospodárstva nemusí ani rozmýšľať, čím začať. Ak nechce byť nová vláda podozrivá, že jej úlohou je prikryť všetky zlodejstvá odchádzajúcej Matovičovej vládnej koalície, musí začať Sulíkom a jeho podarenou stranou SaS. Sulík nie nadarmo politicky vydieral prezidentku a presadzoval svojho nominanta na post ministra hospodárstva. Vedel, čo napáchal a nechcel, aby sa mu nový minister pozeral na prsty,“ tvrdí v stanovisku Smer-SD.

Sulíkov nástupca exminister hospodárstva Karel Hirman minulý týždeň informoval, že na ministerstve sa v súvislosti s organizáciou slovenskej účasti na výstave zistili „veľmi závažné nedostatky“. Avizoval pre to podanie súdnych žalôb. Organizáciou a financovaním slovenskej účasti na výstave sa už zaoberá aj prokuratúra.

Sulík v utorok odmietol obvinenie z nehospodárneho nakladania s majetkom štátu na Expo v Dubaji. Išlo podľa neho o záverečný deň po zatvorení brán výstavy a oslavu úspešného priebehu Expo Dubaj. Sulík zdôraznil, že počas výstavy si svoje účty platil. Dôležité podľa exministra je, že rozpočet výstavy bol dodržaný.