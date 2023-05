Smer-SD chce od ministra obrany vedieť, v akom stave je naša munícia

Smer-SD takisto chce, aby vláda odborníkov predložila k návrhom týkajúcim sa zdražovania potravín návrh na skrátené legislatívne konanie, aby sa mohli zákony prerokovať ešte tento týždeň.

Minister obrany by mal čo najskôr prísť rokovať s poslancami Smeru-SD. Šéf strany Robert Fico na tlačovej konferencii pripomenul, že parlamentný brannobezpečnostný výbor nemá predsedu, keďže Juraja Krúpu (SaS) parlament odvolal. Preto chce, aby Sklenár prišiel rokovať s poslancami. Chce vedieť, či majú naši vojaci čím strieľať, ak by bolo treba použiť naše ozbrojené sily. Smer-SD tiež žiada, aby minister prevzal zodpovednosť za to, ako sa organizovalo odovzdanie zbraní Ukrajine.

Vláda by mala podľa Fica predložiť návrh na skrátené konanie pri návrhoch, ktoré Smeru-SD prešli do druhého čítania. Nemôže sa podľa neho čakať na júnovú schôdzu, keď by sa podľa riadneho procesu malo rokovať a hlasovať o zákonoch definitívne.

Fico avizuje, že budú takisto žiadať vyjadrenie a urýchlené konanie ministra zdravotníctva Michala Palkoviča k situácii vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni. „Všeobecná zdravotná poisťovňa urobila za tri mesiace dlh 50 miliónov eur a hrozí, že to bude 200 miliónov eur,“ vyhlásil. Poisťovňa tiež podľa neho hovorí, že pokiaľ nebude dofinancovaná, nebudú platy pre zdravotníkov už počas leta a môže dôjsť k jej úpadku.