Slovákov nezachránil ani urputný boj. S Kanadou sme prehrali po nájazdoch

Slovenskí hokejisti podľahli vo svojom treťom zápase v B-skupine MS Kanade 1:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Zápas v Rige rozhodol v ôsmej sérii rozstrelu Jack Quinn.

Vydarený debut na šampionáte má za sebou brankár Samuel Hlavaj, ktorý počas riadneho hracieho času a predĺženia zlikvidoval až 43 striel súpera. Slovenský tím ustál dve oslabenia o dvoch hráčov ako aj päťminútovú presilovku Kanady po tom, ako v 37. minúte dostal Libor Hudáček trest do konca zápasu za vrazenie protihráča na mantinel. Jediný gól SR v riadnom hracom čase strelil v 17. minúte v presilovke Peter Cehlárik. Ten po zásahu pukom vynechal tretiu tretinu i predĺženie, v rozstrele dostal od trénerov šancu, ale pri jeho pokuse mu puk ušiel z hokejky.

Slováci nastúpia na svoj štvrtý duel na MS vo štvrtok o 19.20 SELČ proti Švajčiarsku, Kanadu čaká v stredu o 19.20 zápas s Kazachstanom.

B-skupina:

Slovensko - Kanada 1:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch (1:1, 0:0, 0:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 17. Cehlárik (Hrivík, Hudáček) - 8. Neighbours (McBain), rozhodujúci nájazd Quinn. Rozhodovali: Hribik (ČR), Schrader (Nem.) - Kroyer (Dán.), Niittylä (Fín.), vylúčení: 8:9 na 2 min., navyše: Hudáček (SR) 5 min.+DKZ za vrazenie na mantinel, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4640 divákov.

Slovensko: Hlavaj – Nemec, Koch, Grman, Kňažko, Ivan, Rosandič, Jánošík, Gajdoš – Pánik, Hrivík, Kelemen – Hudáček, Sukeľ, Cehlárik – Chromiak, Tamáši, Regenda – Okuliar, Čacho, Lantoši

Kanada: Montembeault – Weegar, Middleton, Bear, Hunt, Myers, Joseph, Barron – Blais, Veleno, Lucic – Toffoli, Laughton, Quinn – Carcone, McBain, Neighbours – Crouse, Glass, Krebs – Fantilli

Slováci si vybojovali ako prví presilovú hru, no po fauloch Okuliara a Pánika to boli Kanaďania, ktorí hrali početnú výhodu o dvoch hráčov. Prvé dôležité zákroky na turnaji predviedol brankár Hlavaj, ktorý vychytal zblízka Glassa a vyrazil tiež prudkú strelu Hunta. V 8. minúte sa nechali stiahnuť na mantinel obaja obrancovia Nemec s Rosandičom, puk sa dostal k nekrytému Neighboursovi, ktorý rutinérskym zakončením pomedzi Hlavajove betóny poslal Kanadu do vedenia. Slováci sa nepriaznivého stavu nezľakli a vypracovali si viacero vyložených šancí. Už pár sekúnd po góle mal tutovku Sukeľ, ale jeho tvrdú strelu spomedzi kruhov zneškodnil Montembeault. Kanadský brankár vzápätí čelil dvom šanciam Hudáčka, ani jedna z príležitostí sa však gólom neskončila. Skóre sa zmenilo v 17. minúte, keď Cehlárik vyhral pri mantineli dôležitý súboj, Hudáček otočil hru na Hrivíka, ktorý našiel Cehlárika na zadnej žrdi a ten po výstavnej kombinácii vyrovnal na 1:1. Skóre sa mohlo zmeniť aj v záverečnej minúte prvej tretiny, keď nahodenie Nemca tečoval Hrivík a Montembeaulta zachránilo iba dobré postavenie.

Slováci predvádzali aktívny herný prejav aj v úvode prostrednej časti a opäť mal dobré príležitosti Hudáček, ale gólovo sa nepresadil on a ani Pánik, ktorý po Hudáčkovej prihrávke zamieril iba do bočnej žŕdky. V 25. minúte nabudení Slováci prepadli, Kanaďania vyštartovali traja proti jednému a pri Bearovej strele pomohla Hlavajovi horná žŕdka. Favorit zápasu mal aj v druhom dejstve k dispozícii početnú výhodu o dvoch hráčov, Kanaďania si zobrali oddychový čas, ale brániaci hráči odolali. Kanaďania zvýšili aktivitu, zjednodušili hru a posielali puky na Hlavaja, ktorý však pôsobil sebaistým dojmom. V 33. minúte podržal svoj tím aj pri dvoch pokusoch aktívneho Carconeho. O dve minúty neskôr si Hlavaj poradil aj so zakončením Beara, ktorý namieril do jeho lapačky. V 37. minúte pritvrdil hru pri mantineli Hudáček, ktorý atakoval Weegara a po zhliadnutí videa videl trest do konca zápasu. Do prestávky však vďaka obetavej hre brániacej štvorice a skvelému Hlavajovi, ktorý zneškodnil v druhej časti 18 striel, gól nepadol.

Zverenci trénera Craiga Ramsayho ustáli aj zvyšnú minútu a vypracovali si v úvodnej desaťminútovke tretiny dve početné výhody. Pred druhým faulom Kanady mal veľkú príležitosť Chromiak, ale zaváhanie Weegara nepotrestal. Montembeault neinkasoval ani vzápätí, keď spomedzi kruhov vystrelil Kelemen. Sedem minút pred koncom tretieho dejstva Koch bodyčekoval Carconeho, za čo videl slovenský obranca prísny dvojminútový trest, ale ani túto početnú výhodu zámorský tím nevyužil. V 56. minúte mal obrovskú príležitosť Hrivík, ktorý sa rútil sám na Montembeaulta, mieril medzi betóny, ktoré však kanadský brankár stihol spojiť. V 58. minúte opäť zaváhal Weegar, ktorý musel zatiahnuť ručnú brzdu po prienikovej prihrávke Nemca na Pánika. V záverečnej presilovke mal ešte možnosť rozhodnúť úplne voľný Chromiak, avšak Sukeľ preváhal vhodný okamih na finálnu prihrávku.

V predĺžení mala Kanada k dispozícii najlepší presilovkový formát štyroch proti trom. Slováci však s vypätím všetkých síl ustáli tlak súpera. Nájazdy sa pre slovenský tím vyvíjali sľubne, v piatej sérii sa presadil Chromiak, ale Carcone udržal Kanadu v hre o extra bod, ktorý napokon zabezpečil favoritovi v ôsmej sérii Quinn.