Rozsah zranení po nehode na D2 je alarmujúci. Hasičský prezident priblížil detaily

Na brífingu o tom informoval riaditeľ nemocnice Alexander Mayer. Ďalších zranených ošetrili v nemocniciach v Malackách, Trnave a Skalici. Prezident Hasičského a záchranného zboru Pavol Mikulášek potvrdil, že išlo o autobus s maďarskými turistami.

„Rozsah zranení je skutočne alarmujúci. Sú to polytraumy, ľudia, ktorí vyžadujú umelú pľúcnu ventiláciu, sú tam rozsiahle traumatické zmeny tváre, panvy, dolných končatín vyžadujúce si okamžitú intervenciu, ktorú pacienti dostali,“ povedal minister zdravotníctva Michal Palkovič. Ozrejmil, že prvé hlásenie o nehode dostali záchranári o 10.33 h a do desiatich minút dorazila na miesto prvá záchranárska posádka a o 11.17 h už odvážali prvého pacienta do UNB.

Štátna tajomníčka rezortu zdravotníctva Lenka Dunajová Družkovská priblížila, že okrem UNB, kde prijali najviac pacientov, ošetrovali ľudí aj nemocnice v Trnave, Malackách a Skalici. Podľa jej slov išlo hlavne o pacientov vo vyššom veku. V skalickej nemocnici sú aktuálne štyri pacientky. „Sú v starostlivosti lekárov OAIM a JIS, ide prevažne o viacpočetné zlomeniny, pomliaždeniny, otras mozgu. Jedna pacientka musela byť okamžite operovaná,“ doplnila hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková.

Autobus, ktorý sa na diaľnici zrazil s kamiónom, išiel z Maďarska do Česka. „Podľa informácií, ktoré sme dostali, smerovali z mesta Miškolc do Prahy na rekreáciu,“ uviedol Mikulášek. Diaľnica je v danom úseku podľa ministra vnútra Ivana Šimka naďalej uzavretá. „Robia sa úkony, ktoré sú potrebné pre vyšetrenie celej nehody,“ poznamenal.

Na mieste zasahovalo dokopy 12 pozemných ambulancií záchranárov a tri vrtuľníky, ktoré sa niekoľkokrát otočili, ozrejmila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) Alena Krčová. Zdôraznila, že nešlo o bežnú udalosť.