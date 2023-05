Hlas-SD: Vláda odborníkov by mala predstaviť konkrétnu správu o stave Slovenska

Vláda odborníkov by mala predstaviť konkrétnu správu o stave Slovenska. Tiež by mala vniesť základný pokoj do spoločnosti a zabezpečiť chod štátu.

Uviedol to líder mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini na pondelkovej tlačovej konferencii. „Ľuďom treba dať jasný obraz, kde sa nachádzajú verejné financie, ako je na tom plán obnovy, ako sa nám darí v čerpaní eurofondov, a mnohé ďalšie," ozrejmil Pellegrini. Je podľa neho tiež potrebné udržať a zabezpečiť hlavný chod štátu. „Aby nedošlo ešte k väčšiemu chaosu a aby sa Slovensko aspoň technicky a technokraticky vrátilo na normálnu úroveň," doplnil líder strany. Pripomenul, že nezaradení poslanci pôsobiaci v Hlase-SD nedajú vláde odborníkov dôveru v parlamente, keďže strana nenesie spoluzodpovednosť za jej vznik. „Rešpektujeme, že bola ustanovená úradnícka vláda prezidentkou," podotkol s tým, že Hlas-SD je pripravený rokovať s vládou Ľudovíta Ódora. Bývala ministerka rezortu vnútra Denisa Saková poznamenala, že nový minister musí upokojiť situáciu na ministerstve i v polícii. Podotkla, že Slovenská informačná služba je priamo podriadená premiérovi a zmena šéfa je na jeho rozhodnutí.