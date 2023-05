Nový minister Bútora: Školský vzdelávací ekosystém potrebuje stabilitu a predvídateľnosť

DNES - 16:14

Školský vzdelávací ekosystém potrebuje stabilitu a predvídateľnosť. Uviedol to novovymenovaný minister školstva Daniel Bútora s tým, že by to malo byť jeho misiou.

Chce tiež nadviazať na dobre rozbehnuté veci svojho predchodcu Jána Horeckého. Ocenil najmä presadenie novely školského zákona. Avizuje, že bude pokračovať vo zvyšovaní miery participácie a na lepšej komunikácii a informačných tokoch smerom k školám. Bútora spomenul tiež kurikulárnu reformu a s ňou súvisiace zmeny. „Je to zásadný projekt,“ podotkol. Chce sa venovať aj otázke generačnej chudoby, segregovaných komunít, detí z prostredia marginalizovaných rómskych komunít a sociálne znevýhodneného prostredia. Avizuje, že svojmu nástupcovi chce pripraviť čo najlepšie podklady. Zdieľať tento článok na Facebooku