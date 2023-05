O výstavbu Univerzitnej nemocnice sv. Martina neprejavil nikto záujem

Nový minister Bútora: Školský vzdelávací ekosystém potrebuje stabilitu a predvídateľnosť

DNES - 16:14 Domáce

Školský vzdelávací ekosystém potrebuje stabilitu a predvídateľnosť. Uviedol to novovymenovaný minister školstva Daniel Bútora s tým, že by to malo byť jeho misiou.