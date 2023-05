Toto očakáva prezidentka od vlády Ódora

Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla v príhovore po vymenovaní nového kabinetu. Zároveň poďakovala za službu odchádzajúcej vláde Eduarda Hegera.

„V rámci agendy vlády očakávame čo najlepší a najpragmatickejší výkon. Či už ide o implementáciu reforiem, napríklad v oblasti spravodlivosti, školstva, napĺňanie ďalších míľnikov plánu obnovy, ale určite aj v oblasti prípravy štátneho rozpočtu a krokov k udržateľnosti verejných financií,“ skonštatovala prezidentka.

Ak sa členom vlády podarí napriek ich rozdielom komunikovať a spolupracovať korektne a so vzájomným rešpektom, bude to podľa Čaputovej presvedčivá ukážka a povzbudivý príklad, že to môžu dokázať aj ostatní. „Bude to dôkaz, že výkon verejnej služby môže byť predovšetkým profesionálnou prácou a rozdielnosti môžu slúžiť na hľadanie najlepších riešení, nie na deštrukciu,“ vyhlásila.

Od kabinetu očakáva tiež, že bude súčasťou protiváhy proti populizmu a klamstvám, ale aj že bude udržiavať vecnosť a vysokú komunikačnú kultúru a prejavovať rešpekt k druhým.

Vláde Eduarda Hegera poďakovala prezidentka za jej službu pre Slovensko. Vyzdvihla dôležité reformy v oblasti justície, školstva či národných parkov, ako aj splnené míľniky plánu obnovy. Poukázala aj na fungujúce podporné schémy pre podniky, samosprávy a domácnosti týkajúce sa kompenzácie pre energetickú krízu. Ako poznamenala, problémom kabinetu, ktorý urýchlil aj jeho koniec, bol neustály súboj a hádky.