Erdogan: Som pripravený na druhé kolo volieb

Zároveň dodal, že je pripravený aj na druhé kolo volieb, ak to bude potrebné, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

„Z celého srdca verím, že budeme aj ďalších päť rokov slúžiť nášmu národu,“ viedol Erdogan.

„Ešte nevieme, či sa voľby skončia v prvom kole, no ak nás ľudia pošlú do druhého kola, budeme to rešpektovať,“ vyhlásil turecký prezident.

Podľa údajov tureckej štátnej agentúry Anadolu vedie Erdogan po sčítaní 96 percent hlasov vo voľbách so ziskom 49,4 percenta hlasov. Druhý je opozičný prezidentský kandidát Kemal Kiličdaroglu so 44,9 percentami hlasov.

Na víťazstvo v prvom kole musí jeden z kandidátov získať viac než 50 percent hlasov. Ak sa tak nestane a druhé kolo sa uskutoční, stane sa tak vôbec prvýkrát v dejinách Turecka, uvádza AFP.

„Ak náš národ povie druhé kole, toto druhé kole jednoznačne vyhráme... Vôľa na zmenu v spoločnosti je vyššia než 50 percent,“ uviedol Kiličdaroglu.

Opozícia pritom obvinila vládu, že zámerne spomaľuje sčítavanie hlasov v okrskoch, v ktorých má Kiličdaroglu podporu.

Prípadné druhé kolo volieb sa uskutoční 28. mája.