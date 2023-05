Voňavý orgován nevyžaduje takmer žiadnu starostlivosť. Stačí len robiť toto a bude vám zdobiť záhradu

Medzitým sa však o orgován treba aj postarať.

Najlepšie je zasadiť orgován skoro na jar alebo v jeseni. Jeho korene tak majú dostatok času na rast počas kvitnutia. Umiestnite orgován s koreňmi rozprestretými zvisle do dostatočne hlbokej a širokej jamy. Ak vysádzate viac ako jeden orgovánový krík, umiestnite ich vo vzdialenosti najmenej 1,5 m od seba, aby ste zabránili preplneniu.

Správne miesto pre orgován

Vyberte si oblasť s dostatkom popoludňajšieho slnka a dobre priepustnou pôdou. Keďže orgován uprednostňuje dobrú drenáž, odporúča sa pestovanie orgovánových kríkov v mierne vyvýšených oblastiach. Po vysadení orgovánových kríkov ich dôkladne zalejte a pridajte vrstvu sypkého mulča. Mulč udržujte dostatočne hrubý, aby sa doň nedostala burina a udržala vlhkosť, ale zároveň dostatočne ľahký.

Minimálna údržba

Keďže orgovány sú považované za kríky nenáročné na údržbu, všeobecná starostlivosť o orgovánové kríky je minimálna, s výnimkou pravidelného prerezávania.

Hoci orgován toleruje celý rad pôdnych typov, uprednostňuje dobre priepustnú, humóznu pôdu. Zapracovanie kompostu do pôdy im preto pomôže vytvoriť vhodnú pôdu na výsadbu. Zalievajte ich dôkladne, ale nie príliš často. Nie je nutné používať veľa hnojiva. Na začiatku jari môže hnojivo pomôcť oživiť kvety, ale nemalo by obsahovať príliš veľa dusíka. To by naopak kvitnutie zastavilo.

Orgován je obvykle dosť odolný, môžu ho však potrápiť hmyzí škodcovia, ako napríklad vrtáky. Akékoľvek príznaky škodcov by ste mali okamžite riešiť. V niektorých prípadoch postačuje postrek mydlovou vodou. Ak však dôjde k silnému napadnutiu, môže byť nevyhnutné prerezávanie celej rastliny. Vo všeobecnosti je prerezávanie je dôležité pre starostlivosť o orgován.

Ako rozmnožiť orgován

Jeden krík orgovánu nikdy nestačí. Orgovány sú zvyčajne zhlukovité a vytvárajú nové výhonky zo spodnej časti kmeňa. Práve tieto výhonky môžete použiť na rozmnoženie orgovánu.

Vykopte z hlavného trsu, odkryte korene, a odrežte výhonok od materskej rastliny. Uistite sa však, že obsahuje korene. Potom výhonok jednoducho zasaďte na vhodné miesto a pravidelne zalievajte, kým sa neuchytí.