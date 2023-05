Toto spraví OĽANO, ak poslanci nepodporia Matovičov návrh, ktorý oslobodí mamy od daní

Zároveň avizoval, že ak poslanci návrh nepodporia, OĽANO z neho urobí kľúčovú tému predčasných volieb.

„Slová matkám v podstate vôbec nepomôžu. V stredu môžeme urobiť zásadný skutok, ktorý slovenským matkám ukáže, že si ich chlapi na Slovensku vážia,“ poznamenal Matovič. Podľa neho sa „len zbabelec“ bude za matky skrývať a „bude hovoriť, ako mu na nich záleží“ a v stredu zahlasuje proti nim.

Poukázal, že zrušenie dane z príjmu by sa týkalo 95 percent slovenských mám, ktoré nezarábajú viac ako 2000 eur mesačne. „Tie, ktoré majú to šťastie a zarábajú viac, by z toho zvyšného príjmu už daň platili,“ dodal. Ženy podľa neho počas materskej v porovnaní s ich mužskými kolegami prichádzajú o kariérny rast a neskôr sú v práci znevýhodňované.

„Ženy matky len za to, že sa rozhodli stať matkami, majú na Slovensku v priemere o 20 percent nižší plat v porovnaní so svojimi mužskými kolegami, s ktorými v rovnakom čase nastupovali do práce,“ skonštatoval. To sa podľa neho neskôr prejavuje aj na nižšom dôchodkovom príjme žien.

Návrh mamy bez daní by sa podľa Matoviča vykryl z vyššieho zdanenia lepšie zarábajúcich ľudí. „Chceme zrušiť výnimku, keď mimoriadne dobre zarábajúci zamestnanci s platom nad 8500 eur nemusia z časti nad 8500 eur platiť mesačne sociálne odvody,“ poukázal.

Hnutie OĽANO predložilo ešte v apríli na rokovanie NRSR návrh novely zákona o dani z príjmu, ktorý by od platenia daní oslobodil nielen matky s deťmi do 15 rokov, ale aj mladých daňovníkov do 25 rokov. Cieľom návrhu je podľa Matoviča odstrániť krivdu, že ženy, ktoré sa rozhodli stať matkami, majú výrazne nižšie platy ako muži alebo ženy bez detí. Rovnako je zámerom návrhu motivovať mladých ľudí ostať na Slovensku. Oslobodenie by bolo v oboch prípadoch limitované hranicou výšky príjmu 2000 eur. Čistý finančný dosah opatrenia na štátny rozpočet odhadol Matovič na 500 miliónov eur.