Strana Modrí - Európske Slovensko si vybrala svojho volebného lídra

Oznámil to jeden z podpredsedov strany Ľuboš Schwarzbacher na tlačovej konferencii po ustanovujúcom kongrese, ktorý sa v nedeľu konal v Košiciach. Dzurinda bol jediným kandidátom, ktorého navrhol prípravný výbor strany. Delegáti tiež zvolili štyroch podpredsedov, okrem Schwarzbachera sú nimi Martin Hubinský, Jana Ambrošová a Michal Hort.

Strana má v súčasnosti 46 členov, v blízkej budúcnosti je možné, že sa ich počet o niečo zvýši. "Myslím si, že je evidentné, že Slovensko prechádza depresiou, nálada medzi občanmi nie je dobrá a túto atmosféru treba zlepšiť a niečo s tým urobiť. Rozhodli sme sa vystúpiť z komfortnej zóny a ideme do toho politického bojiska, chceme prispieť k pozitívnej zmene, to je naše posolstvo," uviedol Dzurinda.

Strana podľa neho vznikla ako projekt na dlhé roky, ktorý sa chce etablovať a presadzovať politiku európskej ľudovej strany.

Nechcel dopredu hovoriť o výsledkoch, ktoré by považovali za pozitívne. "Budeme sa usilovať, aby bol náš výsledok čo najlepší, pretože čím väčšiu legitimitu nám občania zveria, o to konštruktívnejšiu rolu budeme môcť hrať," dodal Dzurinda s tým, že už na pondelok 15. mája zvolal predsedníctvo, strana kreuje volebný štáb a začína s prípravou kampane, ktorú chcú v úvode financovať z vlastných zdrojov. "Sme na samom začiatku, zakladajúci členovia sa rozhodli vyzbierať po 1000 eur, z toho budeme financovať kampaň. Sme rozhodnutí postupovať racionálne, nechceme sa zadlžovať, chceme ísť na to skromne. V našich radoch sú aj úspešní ľudia, ktorí sú pripravení prispieť na transparentný účet," zdôraznil Dzurinda.

Dodal, že do politiky prinášajú úplne nových ľudí, ktorí majú skúsenosť maximálne s regionálnou politikou. Priemerný vek členov strany je podľa neho 38 rokov. "Nereprezentujeme hrozbu recidívy, nenesieme zodpovednosť za veľký chaos. Slovensko objektívne potrebuje zmenu. My máme vo svojich radoch lekárov, úspešných projektantov, podnikateľov, odborníkov i developerov," priblížil Dzurinda.

Programové priority, s ktorými sa chystá politické zoskupenie uspieť v nadchádzajúcich parlamentných voľbách, sú posilniť ekonomický rast, zastaviť drastické zvyšovanie cien a tiež infláciu. Presadiť chcú aj reformy školstva a zdravotníctva. "Je potrebné systém vzdelávania zmeniť tak, aby sa naše deti menej trápili s mentorovaním a viac objavili kreativitu, nepodliehali dezinformáciám. Pokiaľ ide o reformu zdravotníctva, tam treba priniesť kľúčový obrat, aby sa šéfom celého systému stal občan," priblížil Dzurinda, ktorého cieľom je okrem iného upevniť civilizačné ukotvenie Slovenska a jasne sa prihlásiť k západnej Európe.