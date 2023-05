Tieto rastliny v záhrade na jar neprerezávajte. Poškodíte ich, budú menej kvitnúť

Uprostred jari mnohí nadšení záhradkári vezmú do rúk záhradnícke nožnice a pustia sa do prerezávania rastlín. Hoci prerezávanie môže podporiť zdravý rast a pomôcť kontrolovať veľkosť, je dôležité si uvedomiť, že to neplatí pre všetky rastliny. Prerezávanie v tomto čase môže negatívne ovplyvniť ich rast a viesť k nedostatku kvetov.

Tieto záhradné rastliny v tomto období určite neprerezávajte.

Hortenzia

Pre väčšinu hortenzií je koniec zimy a skorá jar najlepším obdobím na orezanie a odstránenie starých hláv semien. Je to preto, že vyblednuté kvety poskytujú kríku ochranu pred mrazom. Neskôr by ste ju však prerezávať nemali, a to kvôli tomu, ako rastú nové výhonky kvetov.

Hortenzia macrophylla vytvára nové kvetné puky na minuloročných výhonkoch. Jarný rez tak povedie k menej kvetom, dokonca až k tomu, že bude bez kvetov.

V ideálnom prípade by záhradkári mali strihať tieto kríky hneď po odkvitnutí, pred prvými mrazmi, aby ich rastliny mali čas na vytvorenie nových výhonkov a zabezpečiť tak bohaté kvitnutie na ďalší rok.

Orgován

V prípade voňavého orgovánu to funguje podobne ako pri hortenzii. Dôvod, prečo by sa orgován nemal práve teraz prerezávať, je ten, že bude mať za následok menej kvetov.

Aby ste dosiahli čo najviac bujných kvetov a vyhli sa poškodeniu tvoriacich sa púčikov, ostrihajte, rastlinu po odkvitnutí. Odstráňte všetky vysušené, sčernené, zdeformované a zlomené výhonky.

Optimálne obdobie na prerezávanie orgovánu je od júna do začiatku júla. Vo všeobecnosti sú orgovány dosť odolné a ak sa to vykoná správne, na ďalší rok budú silnejšie ako kedykoľvek predtým.

Breza

Brezy sú obzvlášť šťavnaté a ak ich skoro ostriháte, môžu všade vypúšťať lepkavú šťavu. Jarný rez sa nikdy neodporúča ani pre brezy, pretože majú aktívny pohyb miazgy v kmeni a stonkách ešte pred otvorením púčikov.

Formatívne prerezávanie koruny by sa malo vykonávať začiatkom až v polovici leta, aby strom získal úhľadnejší vzhľad a tiež sa stimuloval rast bočných výhonkov. Obnovu a sanitárne prerezávanie je najlepšie robiť od októbra do februára, keď je rastlina v pokoji. Teplota by mala byť najmenej -5 ° C.