Smer-SD nie je pre Sme Rodina partnerom, tvrdí Kollár. Na toto sa chce strana zamerať

Ide o domáce potraviny za férové ceny, istotu strechy nad hlavou, teda zaručené bývanie pre rodiny. Ďalšími prioritami sú bezúročné pôžičky do 1000 eur a dátová ekonomika. Uviedol to po sobotnom programovom sneme hnutia predseda Sme rodina Boris Kollár.

Za hlavnú prioritu označil predseda Sme rodina domáce potraviny za férové ceny. „Sú to raňajky, obedy, večere za ceny, ktoré si budú môcť ľudia dovoliť,“ povedal. Jaroslav Karahuta zo Sme rodina poznamenal, že chcú zaviesť, aby bol štát silným hráčom v potravinovom reťazci, čiže od produkcie, spracovania, dopravu až po predaj. Z terajších upadajúcich poľnohospodárskych družstiev chcú podľa jeho slov urobiť moderné, technologické potravinárske parky, vytvoriť chcú aj štátnu prepravnú spoločnosť či štátnu obchodnú sieť.

Druhým bodom je istota strechy nad hlavou, teda zaručené bývanie pre rodiny. „Keď sa nejaká rodina dostane do problému, štát ju vie na chvíľu odbremeniť, prevziať za ňu splátky hypoték, a keď sa rodina dostane späť do finančnej kondície, môže si byt opäť zobrať. Je to garancia, že vám banky nebudú brať byty a domy,“ vysvetlil Kollár.

Ďalším bodom sú bezúročné mikropôžičky do 1000 eur. Podľa slov Kollára veľa ľudí upadlo do exekučných problémov, z ktorých sa nevedeli dostať, lebo si museli zobrať malú pôžičku a tá narástla do veľkých súm. Tomu chcú týmto krokom v budúcnosti predchádzať.

Poslednou prioritou je digitálna dvojička Slovenska – dátová ekonomika.

Kollár potvrdil, že sa nebudú dávať dokopy so stranami, ktoré celú svoju politiku robia na rozoštvávaní. Tvrdí, že Smer-SD nie je pre Sme rodina partnerom. „Je dôležité, aby sa do politiky vniesla normálnosť,“ uviedol líder hnutia. Sme rodina za tri a pol roka naplnilo podľa Kollára celý svoj politický program, pričom sa vedeli rozprávať aj s opozíciou a dokázali presadiť svoje priority.