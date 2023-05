Varte cestoviny ako talianski šéfkuchári. Nesmiete opomenúť tieto detaily

Na prvý pohľad je varenie cestovín z hľadiska náročnosti jedlom, ktoré dokáže každý, kto vie prevariť vodu. Je však rozdiel medzi tým, keď sú cestoviny len uvarené a keď sú dokonalé.

Rovnako ako pri iných jedlách, aj pri výrobe cestovín veľmi záleží na technike varenia.

Musíte vedieť, ktorý tvar cestovín je vhodný k danej omáčke, ako dlho sa majú cestoviny variť a dokonca aj to, kedy presne ich pridať do vody na sporáku. To všetko hrá dôležitú úlohu v tom, ako dobre jedlo dopadne. Ide síce len o malé časti procesu prípravy cestovín, ale talianski šéfkuchári tvrdia, že na tom záleží.

Správny čas pridať cestoviny do hrnca

Ak chcete pripraviť cestoviny ako taliansky šéfkuchár, nalejte do hrnca horúcu vodu z vodovodu, nie studenú.

Šéfkuchár Francesco Mazzei odporúča začať horúcou vodou, pretože rýchlejšie dosiahne bod varu a je to energeticky efektívnejšie. Avšak hoci tým ušetríte čas, neovplyvní to konečnú chuť cestovín.

Kedy dať cestoviny do hrnca? Kľúčom je počkať, kým voda začne vrieť, píše The Huffington Post. Ak nepočkáte, cestoviny absorbujú príliš veľa vody a stanú sa kašovitými alebo gumovitými. Okrem toho sa môžu zlepiť, čomu zabránite, ak ich počas varenia budete miešať.

Nezabudnite na dôležitý detail

Pred pridaním cestovín do hrnca nezabudnite na soľ. Určite najskôr počkajte, kým sa soľ úplne nerozpustí.

Šéfkuchárka Lina Nicolai vysvetlila, že to dáva cestovinám nielen príchuť, ale bočným produktom je voda z cestovín. Tú by ste mali použiť na dokončenie omáčky.

Rozdiel v tom, či ste pridali soľ alebo nie, naozaj spoznáte. Bez soli vo vode chutia cestoviny nevýrazne.