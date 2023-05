Keď sa drevený plot zazelenie: Takto z neho odstránite nevzhľadné zelené riasy aj mach

Drevené ploty sú obľúbenou voľbou, pretože ponúkajú súkromie a dajú sa prispôsobiť vzhľadu domu. Jednou nevýhodou drevených plotov je však to, že sa môžu časom zazelenať. Spôsobuje to nahromadenie rias alebo niekedy machu na povrchu dreva. Aj keď to pre plot nemusí byť vždy škodlivé, určite to nevyzerá dobre. Ak sa proti tejto zeleni nezakročí včas, môže časom poškodiť plot, čo si vyžaduje jeho výmenu. Dá sa s tým však vysporiadať aj prirodzenou cestou.

Keď sa plot zazelenie

Riasy sú veľkou skupinou organizmov, ktorým sa darí v teplom, vlhkom a tienistom prostredí. Rastú vysielaním mikroskopických spór do vzduchu. Riasy na plote sa môžu javiť ako zelené, slizké škvrny. V niektorých prípadoch môžu riasy nielen vyzerať nevzhľadne, ale môžu so sebou priniesť aj zatuchnutý alebo zemitý zápach. Ak je porast rozsiahly, plot bude na dotyk vlhký. Okrem zafarbenia môžu riasy spôsobiť aj rýchlejšie znehodnotenie dreva.

Ako odstrániť riasy a mach z plota

Existuje niekoľko metód, ktoré môžete použiť na odstránenie rias z plotov. Bežné je napríklad tlakové umývanie. S tlakovou umývačkou sa však spájajú aj vyššie náklady a potenciálne poškodenie či zmena farby plotu.

Môžete preto vyskúšať aj prírodné metódy na odstránenie rias. Najlepšie riešenia pritom pochádzajú z produktov, ktoré už doma máte.

Klasika: ocot a sóda

Dve najlepšie prirodzené možnosti na účinné odstránenie rias sú biely ocot alebo jedlá sóda.

Ocot aj sóda bikarbóna sú mimoriadne obľúbenou voľbou na všeobecné čistenie a dezinfekciu, od pracovných dosiek po bielizeň a ďalšie.

Ak sa rozhodnete použiť ocot, uistite sa, že používate biely ocot. Zmiešajte malé množstvo octu s trochou vody a nastriekajte to na plot. Po 30 minútach až hodine riasy vydrhnite kefou.

Biely ocot je bezpečný pre väčšinu druhov dreva. Môže tiež pomôcť pri odstraňovaní škvŕn a oleja z dreva.

Ak chcete odstrániť riasy pomocou sódy bikarbóny, postupujte rovnako, len namiesto octu zmiešajte malé množstvo sódy bikarbóny s vodou. Opäť platí, že by ste mali počkať asi 30 minút až hodinu, kým riasy z plota vydrhnete.