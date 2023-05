V školách bude môcť pribudnúť pozícia supervízora, SKU to kritizuje

Túto zmenu víta dosluhujúci dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký. Viktor Križo zo Slovenskej komory učiteľov (SKU) pre TASR uviedol, že ministerstvo školstva si z tejto pozície urobilo bežnú činnosť, ktorou riaditeľ môže poveriť hocikoho.

Vedeniu škôl sa umožní písomne poveriť zamestnanca riadiacou činnosťou v rozsahu jeden až päť hodín s nárokom na osobný príplatok vo výške príplatku triedneho učiteľa. „Môžete mať na škole jednu silnú osobnosť, pani učiteľku, ktorá je vedúcou predmetovej komisie, môže byť triedna, má plný úväzok a popritom od nej chceme, aby mala podiel na školskom vzdelávacom programe, aby uvádzala nové kolegyne a nemá na to ani hodinu úväzku úľavu. Táto nová úprava jej umožňuje až päťhodinovú úľavu na úväzku pri zvýšenom plate,“ vysvetlil Horecký.

Supervízor je podľa SKU všade v zahraničí vysoko špecializovaná rola vyžadujúca najvyššiu odbornosť v organizácii. „Aj na Slovensku sa vyžaduje na túto pozíciu napríklad v rezorte sociálnych vecí viac ako 200-hodinový výcvik,“ poznamenal. Ako ďalej doplnil, supervízora v školstve bude môcť robiť hocikto a môže vykonávať čokoľvek od riadenia, konzultácií, usmerňovania, mentorovania až po skutočnú supervíziu.

Križo poukázal aj na to, že pozícia je spojená s príplatkom a so zníženým úväzkom, preto môže hroziť, že ju dostanú lojálni zamestnanci, zástupcovia riaditeľov, aby nemuseli učiť. „Pozícia v školstve nevyžaduje žiadne vzdelanie. To je medzinárodná hanba v našej legislatíve a napriek upozorneniam si ministerstvo nedalo povedať,“ uzavrel Križo.