Ruskí diplomati v Austrálii nezaplatili za stovky dopravných priestupkov

Vyplýva to z dokumentu austrálskej vlády, do ktorého nahliadol denník The Guardian, informuje TASR.

Austrálske ministerstvo zahraničných vecí a obchodu žiada od ruského veľvyslanectva takmer 90.000 dolárov za pokuty za prekročenie rýchlosti či za nesprávne parkovanie. Ruských diplomatov navyše viackrát žiadalo o rešpektovanie zákonov, vyplýva z dokumentu.

Šéf protokolu austrálskeho rezortu diplomacie Ian McConville koncom roka 2022 adresoval ruskému veľvyslancovi v Austrálii Alexejovi Pavlovskému žiadosť o zaplatenie týchto pokút, pričom ho upozornil, že tento počet priestupkov môže byť čoskoro podľa austrálskych zákonov zverejnený.

Zahraniční diplomati sú v Austrálii, ako aj inde vo svete, chránení diplomatickou imunitou a za dopravné priestupky či nevyplatenie pokút nemôžu byť trestne stíhaní. Austrálska polícia im však môže udeľovať trestné body či odobrať vodičské preukazy, vysvetľuje The Guardian.

Nevyriešené pokuty za dopravné priestupky z roku 2007 má podľa dokumentu v Austrálii aj veľvyslanectvo Nepálu. V uplynulých rokoch zaznamenali desiatky dopravných priestupkov i rumunskí diplomati. Ostatné veľvyslanectvá majú len zopár nezaplatených pokút.

Na problematiku diplomatickej imunity sa začalo intenzívnejšie nahliadať po tom, ako v roku 2019 manželka amerického diplomata Anne Sacoolasová pri dopravnej nehode usmrtila britského tínedžera, keď išla v protismere. Následne z krajiny odcestovala a k činu sa priznala.

Americká vláda zamietla žiadosť o jej vydanie s odvolaním sa na jej diplomatickú imunitu.