Video: Malebnú dedinku má rozdrviť masívny zosuv skál, obyvateľom nariadili evakuáciu

Obyvateľom malebnej horskej dedinky bolo nariadené, aby opustili svoje domovy v Brienz vo východnom kantóne Graubünden, pretože sa obávajú, že ho zasypú skaly z neďalekého zosúvajúceho sa úbočia, píše portál LADbible.

Na evakuáciu oblasti dostali obyvatelia čas do piatkového večera (12. mája). Starosta obce Daniel Albertin verí, že všetci obyvatelia budú v tom čase už preč. Považuje to za veľkú úlohu pre celú komunitu. Niektoré oblasti sú ohraničené výstražnými značkami, ktoré upozorňujú obce na padajúce skaly. Farmári naložili na nákladné autá aj svoj dobytok, aby čo najskôr z dediny odišli. Podľa jedného z nich je evakuácia náročná, no možná, a to aj napriek rýchlo sa meniacim okolnostiam.

Úradníci tvrdia, že merania naznačujú silné zrýchlenie na veľkej ploche v posledných dňoch. Predpokladá sa, že počas nasledujúcich siedmich až 24 dní spadnú z hory až dva milióny kubických metrov horninového materiálu.

Christian Gartmann, člen krízového manažmentu samosprávy, do ktorej horská dedinka patrí, povedal: „Skala sa pohybuje rýchlosťou až 36 metrov za rok. Očakávame, že v priebehu niekoľkých dní alebo týždňov spadne smerom k dedine," píše agentúra Reuters.

Švajčiarsko je vystavené zvýšenému riziku prírodných nebezpečenstiev, vrátane zvýšenej erózie v dôsledku vyšších teplôt spôsobených klimatickými zmenami. Miestni aj úradníci čakajú na rozsah škôd spôsobených padajúcou skalou. Jedno je isté, že malebným domom v dedine to nejakým spôsobom uškodí.