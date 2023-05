Kolónia mravcov prekvapila svojím správaním. Toto ich ešte robiť nikto nevidel

Mnohé zvieratá pri ohrození predátorom predstierajú svoju smrť.

Hra na mŕtveho ako stratégia

Túto stratégiu je možné vidieť najčastejšie u cicavcov, napríklad u vačíc. V prípade hmyzu sa táto technika vyskytuje iba u jednotlivcov, pričom schopnosť zostať v pokoji pre nich znamená rozdiel medzi životom a istou smrťou.

Mravce predstierajúce smrť

Výskumníci v Austrálii zistili, že celé kolónie mravcov môžu predstierať smrť, aby ich nezožrali a svoje zistenia publikovali v článku v Australian Journal of Zoology.

Pri kontrole hniezd vakoplchov a netopierov na Kangaroo Island v Austrálii výskumníci našli celú kolóniu južných širokonosých ostnatých mravcov (Polyrhachis femorata), ktoré predstierali smrť. Celá kolónia bola v skutočnosti taká nehybná, že tím veril, že skupina je v skutočnosti mŕtva. Verili tomu dovtedy, kým sa jeden z mravcov nepohol.

Malo by ísť o svetovo prvé pozorovanie tejto akcie kolóniou mravcov. Ide tiež o prvý prípad, keď bol tento druh mravcov nájdený na ostrove, informuje portál IFL Science

„Mimikry boli dokonalé," uviedol vo vyhlásení profesor S "Topa" Petit. „Keď sme otvorili krabicu, videli sme všetky tie mŕtve mravce... a potom sa jeden mierne pohol." Tento druh obrannej nehybnosti je známy len u niekoľkých druhov mravcov, avšak videný bol len u jednotlivcov. Podľa výskumníkov sa nevie o prípadoch, kedy to bolo pozorované u celej kolónie ako v tomto prípade.

V rokoch 2019 a 2020 bol Kangaroo Island vážne zasiahnutý požiarmi. To bol podľa výskumníkov dôvod, aby si mravce aktívne hľadali nové hniezda. Našli sa totiž v oblastiach nespáleného biotopu. Zistilo sa tiež, že mravce upchali vchody do hniezdnych búdok organickou hmotou. Zrejme to bolo myslené ako ďalšia ochrana pred predátormi.

Tím naznačuje, že aj keď nemôžu vylúčiť zjavné správanie mravcov ako submisívne, obranné alebo vyhýbajúce sa odhaleniu tým, že sa nepohybujú, veria, že najpravdepodobnejším vysvetlením je, že mravce hrali mŕtve. Ďalej naznačujú, že menšie hniezda mravcov môžu mať s touto technikou väčší úspech ako kolónia jednoducho preto, že v jednom okamihu zostáva v pokoji menej jedincov.