Slováci prehrali v úvodnom zápase s Českom 2:3

V piatkovom zápase B-skupiny v Rige viedli 1:0 i 2:1, ale súper ešte v prvej tretine otočil skóre dvoma gólmi Lukáša Sedláka. Góly SR strelili Martin Chromiak a Mislav Rosandič.

Slováci boli strelecky aktívnejší (vyhrali na strely 26:22), no Česi si vypracovali viac čistých šancí a okrem troch presných zásahov trafili štyrikrát aj žŕdku. Postfederálne derby okorenilo viacero tvrdých zákrokov a šarvátok, duel nedohral obranca Mislav Rosandič, ktorý dostal v 19. minúte za faul kolenom na Jiřího Černocha trest na 5 min. + DKZ. Za najlepších hráčov stretnutia vyhlásili Mária Grmana a Sedláka.

Zverenci trénera Craiga Ramsayho odohrajú ďalší zápas v B-skupine už v sobotu, o 19.20 SELČ narazia v Arene Riga na domácich Lotyšov. Česi nastúpia najbližšie v nedeľu o 19.20 proti Kazachstanu.



B-skupina:

Slovensko - Česko 2:3 (2:3, 0:0, 0:0)

Góly: 5. Chromiak (Kňažko, Cehlárik), 11. Rosandič (Lantoši) - 7. Červenka (Kubalík, Chytil), 14. Sedlák (Flek, Kundrátek), 19. Sedlák (Kubalík, Tomášek). Rozhodovali: Fernandez (USA), Schrader (Nem.) - Briganti (USA), Kroyer (Dán.), vylúčení: 1:3 na 2 min., navyše Rosandič (SR) 5 min. + DKZ za faul kolenom, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, 7800 divákov.

Slovensko: Škorvánek - Kňažko, Koch, Grman, Ivan, Rosandič, Jánošík, Gajdoš - Pánik, Hrivík, Kelemen - Hudáček, Sukeľ, Cehlárik - Chromiak, Tamáši, Regenda - Lantoši, Čacho, Okuliar

Česko: Hrubec - Kempný, Kundrátek, Dvořák, Košťálek, Jordán, Zbořil, Němeček, Knot - Kubalík, Chytil, Červenka - Smejkal, Špaček, Chlapík - Sobotka, Sedlák, Tomášek - Flek, Černoch, Beránek



V susedskom derby ako prví pohrozili Česi, Škorvánek predviedol prvé ťažšie zákroky po strelách Jordána a Kubalíka. Po šarvátke pred jeho bránkou putoval na trestnú lavicu Chytil a Slováci hneď svoju prvú presilovku využili. Kňažko nabil v 5. minúte Chromiakovi, ktorý strelou z prvej prekonal Hrubca, aj vďaka cloniacemu Regendovi - 1:0. Slováci viedli iba necelé dve minúty. V 7. min prepadli vzadu, Česi sa dostali do rýchleho prečíslenia 3 na 2 a Červenka po kombinácii na jeden dotyk s Kubalíkom zakončil presne k bližšej žrdi. Ramsayho tím to nijako nevykoľajilo, naopak, vysokým napádaním a neúnavným korčuľovaním neustále robil rivalovi problémy. V 11. min Rosandič nahodil puk na bránku, Hrubec pod tlakom zazmätkoval a sám si hokejkou zrazil puk pomedzi betóny - 2:1. V derby sa riadne iskrilo, zaujal najmä tvrdý zákrok Kocha na Chlapíka, po ktorom išiel na trestnú oplácajúci Kempný. Slováci si vo vlastnej presilovke nedali pozor na Fleka, ktorý po dokorčuľovaní puku prihral Sedlákovi a ten ho spoza bránky zasunul do siete aj s prispením betónu Škorvánka - 2:2. Odpoveďou boli šance Cehlárika a Okuliara, obaja v koncovke neuspeli. V 19. min. stret Rosandiča s Černochom posúdili rozhodcovia ako faul kolenom a slovenský obranca dostal trest na 5 min + DKZ. Česi sa v presilovke po nacvičenom signále ujali prvýkrát vedenia zásluhou Sedláka. Blízko k štvrtému gólu bol Chlapík, po ktorého teči skončil puk na hornej žŕdke.

Česká presilovka pokračovala v druhej tretine, Slováci sa už zvyšku ubránili. Súper aj po jej skončení pokračoval v tlaku, po Zbořilovej strele sa puk dokĺzal na žŕdku a následne mimo bránky. Škorvánek mal šťastie, konštrukcia zazvonila v 27. min aj po zakončení Chytila, ktorý opečiatkoval obe žŕdky. Slováci sa až v polovici stretnutia vymanili z tlaku, tempo postupne odpadlo. V 32. min Hudáček chrbtom k Hrubcovi zbytočne hľadal prihrávkou spoluhráča, následne Okuliar po rýchlom prečíslení vypálil nad bránku. Počas 2. tretiny vrátil do českej zostavy útočník Černoch.

Slováci sa v tretej dvadsaťminútovke snažili diktovať tempo hry. V 45. min neistému Hrubcovi vypadol puk po strele Cehlárika, no Pánik ho nedokázal zblízka doraziť do odkrytej siete. Hráči v modrých dresoch sa s pribúdajúcim časom stále ťažšie presadzovali v útočnom pásme, súper dobre vykrýval priestor pred Hrubcom a sám podnikal nebezpečné výpady. V 51. min musel Škorvánek hasiť po brejku Sedláka. Vietor z plachiet zobralo Slovákom vylúčenie Hudáčka, po ktorom sa museli brániť vo štvorici, tlaku odolali aj vďaka obetavému Kochovi, ktorý obranným zákrokom nedovolil skórovať dorážajúcemu Tomáškovi. Škorvánek potom zneškodnil aj brejk Sobotku, následne si slovenská striedačka vybrala oddychový čas. Slováci v závere odvolali brankára, no ani power play im vyrovnanie nepriniesla, keď Pánik tesne minul bránku, a tak vo svojom prvom zápase na šampionáte vyšli bodovo naprázdno.