Poslanci ukončili piatkové rokovanie diskusiou o oslobodení príjmu od dane

Návrh novely zákona o dani z príjmov predložil poslanec Igor Matovič (OĽANO).

Matky detí do 15 rokov a mladí do 25 rokov by od budúceho roka nemali platiť daň z príjmu do určitej hranice, keďže sa im má výrazne zvýšiť nezdaniteľná časť základu dane. V roku 2024 by sa to malo týkať hrubej mzdy do približne 2000 eur mesačne. Návrh prináša aj zrušenie časového obmedzenia vyplácania zvýšeného daňového bonusu 140 eur do decembra 2024, ako to platí v súčasnosti.

V rokovaní budú poslanci pokračovať budúci týždeň v utorok (16.5.), kedy sa od 9. hodiny vrátia k nedokončenej rozprave k tomuto návrhu. V utorok ich čaká aj rozsiahle hlasovanie, keďže vo štvrtok (11.5.) ani piatok o prerokovaných návrhoch nehlasovali.