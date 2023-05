Dílerka predávala pervitín aj v stánku so syrmi, polícia zverejnila video z domovej prehliadky

DOBRÁ PRÁCA POVAŽSKOBYSTRICKÝCH KRIMINALISTOV: DÍLERKA PERVITÍNU SKONČILA ZA MREŽAMI Policajti odboru kriminálnej polície OR PZ v Považskej Bystrici v súčinnosti s príslušníkmi Pohotovostného policajného útvaru zo Žiliny vykonali dlhodobo pripravovanú protidrogovú akciu s krycím názvom „Korbáčik“, pri ktorej zadržali 32 ročnú ženu z Považskej Bystrice, ktorá sa venovala obchodovaniu s pervitínom. Žena predávala pervitín aj v stánku so syrovými výrobkami, ktorý donedávna prevádzkovala priamo pred jedným z obchodných domov v Považskej Bystrici. Pervitín distribuovala minimálne od júla 2022 viacerým osobám z mesta Považská Bystrica a jeho okolia. Policajti pri domovej prehliadke zaistili plastové vrecko s obsahom svetlohnedej kryštalickej látky. Expertíznym skúmaním bola v tejto látke zistená prítomnosť metamfetamínu, pričom zo zaisteného množstva by bolo možné pripraviť minimálne 63 dávok drogy. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ v Považskej Bystrici po vykonaní potrebných procesných úkonov a vyhodnotení zabezpečených dôkazov ženu obvinil z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. V prípade dokázania viny obvinenej hrozí trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov.