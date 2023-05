Žena sa na 5 dní stratila v divočine: Abstinentka prežila len vďaka vínu a lízankám

48-ročná žena bola na ceste do Brightu v Austrálii na krátku dovolenku, keď sa v nedeľu 30. apríla neozvala svojim blízkym. Keďže to bola jej rutina, začali tušiť, že sa niečo stalo. Preto kontaktovali úrady a políciu, informuje portál Unilad.

Pohotovostné služby začali ihneď pátrať po Lillian v oblastiach Mitta Mitta, Wodonga, Bright a Albury. Žiaľ, po Lillian nebolo päť znepokojujúcich dní ani stopy.

Minulý piatok (5. mája) došlo v prípade k povzbudivej zmene, keď policajné letecké krídlo Wodonga, ktoré vykonávalo prieskum terénu, zbadalo Lillianino auto na konci prašnej cesty v buši Mitta.

Auto ženy uviazlo v blate uprostred buše a keďže v oblasti nebol signál, nemohla si zavolať pomoc. Od najbližšieho mesta bola vzdialená 60 km a pre zdravotné problémy nemohla chodiť. Úrady ju chválili za to, že zostala pri svojom aute, pretože to zjednodušilo jej nájdenie. „Použila zdravý rozum, aby zostala pri svojom aute a nezatúlala sa do buša, čo pomohlo polícii ju nájsť,” píše sa v policajnej správe. Lillian prežila vďaka fľaši vína a sladkostiam. Za bežných okolností pritom vôbec nepije.

Lillian sa pokúšala prejsť k priehrade Dartmouth, keď narazila na slepú cestu na konci Yankee Point Track a uvedomila si, že odbočila zle, informovali úrady. Pokúsila sa otočiť, ale jej auto uviazlo v blate. Hoci sa s autom nemohla pohnúť, bolo možné použiť aspoň kúrenie.

Keďže plánovala len krátku cestu, vzala si so sebou len malé občerstvenie a sladkosti, ale žiadnu vodu, píše Unilad. Jedinú tekutinu, ktorú mala so sebou, bola fľaša vína, ktorú kúpila ako darček pre svoju matku.

Lillian previezli do nemocnice, kde ju liečili kvôli dehydratácii. Očakáva sa, že sa úplne uzdraví.