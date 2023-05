Ako dlho je bezpečné používať dosku na krájanie? Zrejme ste ju už dávno mali vymeniť

Podľa Zahry Mohammad, Ph.D., expertky na mikrobiológiu a bezpečnosť potravín z University of Houston a American Society for Microbiology, sú plastové dosky na krájanie úplne bezpečné, pokiaľ sú správne dezinfikované, píše portál The Spruce Eats. Expertka viedla niekoľko výskumných projektov o možnosti šírenia mikroorganizmov z rúk, kuchynského náradia a potravín na dosky na krájanie a naopak. V priebehu týchto štúdií sa zistilo, že prenos salmonely, E. coli, listérie a stafylokokov v kuchyni je ohromujúcich 30 % alebo viac.

Postupom času sa na doskách na krájanie môžu objaviť škrabance alebo ryhy a tie sa ťažko čistia. Vtedy sa v nich môžu ukrývať baktérie a plesne, ktoré sa potom ľahko dostanú aj do vášho jedla. V momente, ako sa ťažšie čistia, ich je preto nutné vymeniť.

Keď vidíte na plastovej doske stopy po reze a aj napriek dobrému umytiu sú stále tmavé a špinavé, je čas investovať do novej plastovej dosky.

Plastové alebo drevené dosky?

Hoci všetky dosky na krájanie môžu obsahovať baktérie, plastové sú lepšie ako ich drevené náprotivky, pretože sú neporézne. Vďaka tomu sú bezpečnejšie na použitie so surovým mäsom.

Pre ešte lepšiu hygienu by ste mali mať v kuchyni samostatné dosky na krájanie rôznych potravín. Jednu pre čerstvé produkty a chlieb a inú pre surové mäso, hydinu a morské plody. Tak dokážete zabrániť tomu, aby sa baktérie zo surového mäsa rozšírili na jedlo, ktoré sa nemusí tepelne upravovať. Pomôže vám, ak si kúpite farebne odlíšené dosky, pričom každá farba bude pre iné produkty.

Ako čistiť plastové dosky na krájanie

Dosky na krájanie by ste mali umývať horúcou mydlovou vodou po každom použití. Oplachujte dovtedy, kým nie je voda čistá, potom vysušte na vzduchu alebo použite papierové utierky na utieranie. Plastové dosky na krájanie je možné umývať aj v umývačke riadu. Ak dosku na krájanie používate na tepelne neupravené ryby alebo mäso, odporúča sa dezinfikovať bieliacim roztokom.

Dobré čistenie môže pomôcť predĺžiť životnosť plastových dosiek na krájanie, ale aj tak ich musíte pravidelne vymieňať. Jessica Ek, hovorkyňa Amerického inštitútu čistenia, hovorí, že plastové dosky na krájanie by mali vydržať najmenej rok a možno až päť rokov, v závislosti od toho, ako často ich používate.