Robíte toto pri skladovaní zvyškov jedla? Je to mýtus, skôr tým jedlu škodíte

Väčšina ľudí nechá jedlo vychladnúť pred tým, ako ho odloží do chladničky. Veria totiž zaužívanému mýtu, že to je dôležité, aby sa jedlo neskazilo. V skutočnosti by potraviny podliehajúce skaze, ako je mäso a varená zelenina, nemali zostať pri izbovej teplote dlhšie ako dve hodiny, tvrdí Mayo Clinic.

Keď sa totiž príliš zahrejú, môžu na nich začať rásť baktérie. Pri vyšších teplotách je potrebné zvyšky potravín uskladniť ešte rýchlejšie, aby zostali čerstvé. Potraviny, ktoré boli vonku dlhšie ako odporúčaný čas, by sa mali zlikvidovať. Môžu byť kontaminované a spôsobiť otravu jedlom.

Ak si naozaj chcete ušetriť zvyšky, je úplne v poriadku skladovať teplé jedlo v chladničke a nie je to o nič riskantnejšie, ako nechať jedlo ležať na pulte celé hodiny a čakať na vychladnutie.

Ako tento mýtus vznikol?

Ale odkiaľ presne tento mýtus pochádza? Môže to byť skutočnosť, že vloženie horúceho jedla priamo do chladničky môže potenciálne zvýšiť teplotu v chladničke, čo by potom mohlo viesť k množeniu baktérií vo vnútri potravín, ktoré sa pokúšate uložiť, ako aj možnej kontaminácii iných potravín v chladničke.

Na také zohriatie chladničky by však trvalo príliš dlho a bolo by potrebné veľké množstvo horúceho jedla.

Ako jedlo rýchlo schladiť

Ak predsa len chcete jedlo pred vložením do chladničky schladiť, existujú spôsoby, ako to spraviť rýchlejšie. Najprv rozdeľte jedlo do menších, plytších nádob. Tak sa uvoľní za kratší čas viac pary.

Môžete tiež skúsiť vložiť horúce jedlo do nádoby a potom túto nádobu vložiť do väčšej misky s ľadom alebo studenou vodou. V oboch prípadoch nezabudnite každých 5-10 minút skontrolovať, či už jedlo dostatočne nevychladlo.

Keď potraviny vychladnú, vložte ich do vzduchotesnej nádoby alebo plastového vrecka, ktoré je vhodné do chladničky alebo mrazničky. Nádobu označte dátumom a čo najskôr vložte do chladničky alebo mrazničky.

Ako dlho skladovať zvyšky v chladničke

Podľa Mayo Clinic sa zvyšky môžu uchovávať v chladničke 3 až 4 dni. Potom sa riziko otravy jedlom zvyšuje. Po 3 až 4 dňoch môžu v chladených zvyškoch začať rásť mikróby. Tento rast zvyšuje riziko otravy jedlom. Baktérie zvyčajne nemenia chuť, vôňu ani vzhľad jedla, takže nemôžete povedať, či je jedlo nebezpečné. Ak máte pochybnosti o bezpečnosti potraviny, je najlepšie ju vyhodiť.

Ak si myslíte, že zvyšky nezjete do štyroch dní, radšej ich hneď zamrazte. Zmrazené zvyšky zostanú v bezpečí po dlhú dobu. Ale zvyčajne chutia lepšie, ak sa zjedia do 3 až 4 mesiacov.