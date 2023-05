Ochranári chcú na Poľane mapovať medvede biometriou

Ako uviedla, na Slovensku sa však takýto spôsob zatiaľ nevyužíva. „Už by nám však nikto nemohol povedať, že sme neidentifikovali problémového jedinca. Vďaka aplikácii v mobile sa to nedá spochybniť,“ objasnila. Dodala, že biometria sa bude dať použiť aj na akékoľvek iné zviera. Slúži totiž na priame pozorovanie a bude z nej aj fotodokumentácia. Vďaka nej môžu odborníci skúmať, aké je správanie zvierat.

V súčasnosti je podľa riaditeľky medvedia ruja a trvať bude do polovice júna. Dominantné samce a samice sa počas nej pária a keď sa ruja skončí, už by spolu nemali byť. „Teraz je však fenomén, že medvedica s tohtoročnými mláďatami je v blízkosti samca. Nie je to však prirodzené,“ spresnila. Dodala, že mortalita bola kedysi aj preto, že samec mláďatá zabíjal. Bola to regulácia a slabšie jedince tak odchádzali. „Preto nie je prirodzené, keď samica vedie mláďatá k samcovi alebo k ľuďom. Niekedy mala inštinkt a nešla k nim. Nastali však veľké zmeny správania medveďov, budeme sa musieť tomu venovať,“ pripomenula.

Podľa nej treba pre turistiku na Poľane voliť frekventované trasy a vybrať sa do hory ráno. Ak je veľmi teplo, je nádej, že medvede sú skryté. „Netreba chodiť po oblastiach, kde sa pohybuje málo ľudí, ak nie sú turisti zdatní,“ poznamenala. Bezpečnejšie tiež je, ak ide do lesa väčšia skupina turistov a nahlas sa rozprávajú. „Všetko je to však v ideálnych okolnostiach. Môže sa stať, že sa objaví jedinec, ktorý sa človeka nebude báť. Na toto pravidlo neexistuje,“ zhodnotila.

Keď už návštevník lesa medveďa stretne, pre obranu môže zodvihnúť ruky a začať kričať. „Urobí to dojem, že sme väčší, môže to účinkovať a zviera odíde. Veľa stretnutí je takých, že medveď sa len pozrie a ide preč,“ uzavrela.