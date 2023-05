Študenti to na večierku poriadne prehnali, polícia namerala alkohol ešte aj vo vzduchu

Susedstvo v americkom meste Baltimore (štát Kalifornia) v roku 2017 privolalo políciu kvôli neprimeranému hluku, ktorý sa šíril z jedného z domov. Ako informuje CBS News, policajti z dodnes nezistených príčin použili prístroj na meranie alkoholu v dychu aj na vzduch v jednotlivých miestnostiach, pričom zaznamenali, že obsahoval 0,01 miligramu alkoholu na liter. Podľa kalifornských dopravných predpisov by teda nebol spôsobilý viesť motorové vozidlo.

Ako dokáže vzduch v miestnosti vôbec „nafúkať“? V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že prístroj na jeho meranie neslúži na presné stanovanie hodnoty alkoholu v krvi, ale na jej odhad.

„Alkohol tester obsahuje anódu (záporne nabitú elektródu) a katódu (kladne nabitú elektródu). Keď doňho fúknete, etanol z dychu vytvára reakciu spolu s vodou zo vzduchu a anódou a oxiduje sa na kyselinu octovú (známu aj ako ocot),“ vysvetľuje Ada McVeanová pre kanadskú univerzitu McGill.

„Katóda zatiaľ redukuje kyslík z atmosféry a vytvára vodu. Obidve tieto reakcie naraz vytvárajú elektrický prúd medzi elektródami, ktorý je pomerný k množstvu etanolu vo vašom dychu. Testery teda v skutočnosti nemerajú množstvo alkoholu v krvi (čo sa dá len pomocou krvného testu), ale odhadujú ho na základe prítomnosti etanolu v dychu.“

Keď už vieme, že alkohol tester v skutočnosti zisťuje prítomnosť alkoholu v dychu a nie krvi, ľahšie pochopíme, ako mohlo dôjsť k jeho zachyteniu v samotnom vzduchu v miestnosti.

Na to, aby priemerný človek nafúkal 0,01 miligramu na liter, by musel vypiť asi 22 mililitrov alkoholu. Ak to prepočítame na dom s vnútornou rozlohou približne 185 metrov štvorcových s asi 2,7 metrovými stropmi, znamenalo by to, že vo vzduchu sa muselo nachádzať neuveriteľných 5,5 litrov alkoholu.

Hoci sa toto číslo javí ako ťažko predstaviteľné, netreba zabúdať na fakt, že v dome sa naraz nachádzalo 126 podnapitých študentov, ktorí navyše zatarasili všetky okná odpadovými vrecami, aby neunikla ani trocha vzácnej tekutiny.

Polícia okrem toho na mieste evidovala „lepkavú podlahu s rozliatymi alkoholickými nápojmi.“

„Zostatkový alkohol, ktorý tester nameral, je kombináciou alkoholu v dychu, alkoholických nápojoch a rozliatom alkohole,“ uviedol pre Buzzfeed News forenzný toxikológ Dwain C. Fuller, pričom dodal, že napríklad aj pri používaní dezinfekcie na ruky s obsahom alkoholu v uzavretej miestnosti môže dôjsť k stúpnutiu hladiny alkoholu vo vzduchu až na 0,03 g-dl.