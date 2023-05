Raši: Vysvedčením pôsobenia ministerky Remišovej je nedostatočná

Vysvedčením končiacej ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniky Remišovej (Za ľudí) za viac ako tri roky jej pôsobenia je nedostatočná. Spôsobila totiž vysoké riziko nedočerpania eurofondov a vrátenia peňazí, ktoré mali ísť na rozvoj slovenských regiónov. Upozornil na to vo štvrtok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR poslanec a podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Richard Raši.

„Výzvou pre nového ministra je, aby len nekúril a nesvietil, ale urobil všetko pre to, aby nám prepadlo peňazí čo najmenej. Sú to peniaze, ktoré sú unikátne, ktoré majú ísť na znižovanie regionálnych rozdielov a bolo by obrovskou chybou, keby sme o tieto peniaze kvôli neschopnosti v riadení ministerstva pre regionálny rozvoj prišli,“ vyhlásil Raši.

Pripomenul, že nového ministra v budúcej úradníckej vláde čaká na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR balík nedočerpaných eurofondov z predchádzajúceho programového obdobia v objeme viac ako 5 miliárd eur. Tie pritom treba vyčerpať do konca tohto roka.

„Za apríl vyčerpalo ministerstvo pani Remišovej sumu 131 miliónov eur, čerpalo sa tempom zhruba 6,5 milióna eur denne. Na to, aby sme dokázali vyčerpať eurofondy, ktoré nám ostávajú, museli by sme čerpať minimálne tempom 22 miliónov eur denne,“ vyčíslil poslanec. Aktuálne čerpanie je tak podľa neho skoro štvornásobne pomalšie, ako je nevyhnutné.

Remišová si zvykla zvaľovať všetky chyby buď na predchádzajúce vlády, alebo na iné ministerstvá, konštatoval Raši, ktorý mal v minulosti ako podpredseda vlády tiež na starosti čerpanie eurofondov. Poukázal preto na niektoré oblasti, ktoré má na starosti priamo MIRRI.

„Os informačná spoločnosť v objeme 627 miliónov eur. Z toho je k dnešnému dňu nevyčerpaných 432 miliónov eur. Čerpanie je na úrovni 30 %, čo je najhoršia vizitka zo všetkých operačných programov a osí. Je jasné, že za osem mesiacov už tieto peniaze vyčerpať nemôže,“ vyhlásil nezaradený poslanec.

Ďalší problémový je podľa neho integrovaný regionálny operačný program (IROP). Jeho alokácia je 1,9 miliardy eur, z čoho je vyčerpaných iba 57,5 %. Ostáva osem mesiacov na vyčerpanie viac ako 800 miliónov eur.

„Keď pani Remišová preberala rezort, bolo zazmluvnených 71 % alokácie. Ona nedokázala za 3,5 roka dotiahnuť ani tie projekty, ktoré už boli zazmluvnené. Samozrejme, ani to sa nedá zvládnuť, IROP sa pohybuje slimačím tempom a výsledkom bude, že sa tieto peniaze nestihnú vyčerpať,“ dodal Raši.