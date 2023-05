Centrom Milána otriasol výbuch, na uliciach horia autá

K výbuchu došlo na ulici Via Pier Lombardo v centre Milána. Podľa výpovedí svedkov dodávka prevážala kyslíkové bomby pravdepodobne určené pre blízky Taliansky auxologický inštitút. Jedna z kyslíkových bômb začala horieť, čo následne spustilo tzv. dominový efekt, ktorý vyústil do rozsiahlej explózie.

Plamene sa rozšírili aj na viacero áut a motocyklov stojacich na ulici, blízku lekáreň a obytnú budovu. Na záberoch z miesta činu bolo vidno horiace vozidlá a kúdoly čierneho dymu. Podľa Corriere della Sera si výbuch vyžiadal najmenej štyroch zranených. Vodič dodávky výbuch prežil.

A powerful explosion thundered in the center of #Milan. According to preliminary data, a parked van exploded.



Several vehicles are on fire. No casualties have been reported yet. pic.twitter.com/HMQqDkjxxX