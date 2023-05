Obľúbená mobilná aplikácia vás odpočúva, varuje Musk. Vývojári reagujú

Miliardár Elon Musk, ktorý je zároveň majiteľom sociálnej siete Twitter, kritizuje mobilnú aplikáciu WhatsApp, ktorej podľa neho „nemožno dôverovať“.

Musk v tweete reagoval na jedného zo svojich zamestnancov, ktorý predtým poukázal na problém so zapínaním mikrofónu aj v čase, keď aplikáciu nepoužíval.

„WhatsApp na pozadí využívala mikrofón, kým som spal a aj po tom, ako som sa prebudil o šiestej ráno (a to je len časť časovej osi!) Čo sa to deje?“ pýtal sa Foad Dabiri na Twitteri, kde zverejnil aj snímku obrazovky zobrazujúcu históriu používania mikrofónu aplikáciou. Neskôr dodal, že ju používa na mobile značky Google Pixel 7 Pro.

WhatsApp has been using the microphone in the background, while I was asleep and since I woke up at 6AM (and that's just a part of the timeline!) What's going on? pic.twitter.com/pNIfe4VlHV