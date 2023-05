Nemecká vláda chce, aby EÚ schválila doložku "Nie pre Rusko"

Doložka by by od firiem z krajín mimo EÚ vyžadovala, aby sa zmluvne zaviazali nevyvážať do Ruska tovar, ktorý si kúpili v európskom bloku. Návrh predstavil nemecký veľvyslanec pri EÚ počas stredajšieho (10. 5.) rokovania v Bruseli. TASR správu prevzala z DPA, ktorá sa odvoláva na zdroje z EÚ.

Podľa návrhu by dovozcovia museli poskytnúť tiež písomné ubezpečenie, že tovar zakúpený v bloku budú ďalej predávať iným spoločnostiam, len v prípade, že podpíšu doložku Nie pre Rusko.

Týkať by sa to mohlo vývozu tovaru, ktorý sa dá použiť na civilné aj vojenské účely, uviedli zdroje z EÚ, podľa ktorých by šlo napríklad o prístroje na nočné videnie či drony.

Návrh Berlína prichádza v čase, keď EÚ rokuje o jedenástom balíku sankcií proti Rusku. Nové opatrenia sú primárne zamerané na boj proti obchádzaniu už uložených sankcií.

Európska komisia okrem iného navrhla vytvorenie právneho rámca na obmedzenie vybraných vývozov do niektorých krajín mimo EÚ pre údajné obchádzanie sankcií.

Už celé mesiace je zakázané dodávať do Ruska mnohé výrobky z Únie. Podľa diplomatov, nie všetky členské štáty EÚ sú za nový návrh komisie. Problémom je, že niektorým z nich môže chýbať ochota zaradiť krajiny ako Čína na takýto zoznam pre obavy z možných odvetných opatrení. A na zaradenie každej krajiny a každého produktu je potrebný súhlas všetkých 27 členských štátov.

Okrem Číny patria medzi krajiny, ktoré obchádzajú sankcie voči Rusku, aj Kazachstan, Arménsko či Spojené arabské emiráty. Experti EÚ označili tiež Turecko za krajinu relatívne odhodlanú obchádzať opatrenia.