Yellenová varuje pred vážnymi dôsledkami zlyhania dlhu USA

Bývalý americký prezident Donald Trump totiž niekoľko hodín predtým naliehal na republikánskych zákonodarcov, aby spustili historicky prvé zlyhanie amerického dlhu tým, že odmietnu zrušiť dlhový strop, ak demokrati nebudú súhlasiť so znížením výdavkov.

Prezident Joe Biden pohrozil, že odvolá svoju cestu do Ázie vrátane osobnej účasti na samite G7, ak sa prehlbujúca sa patová situácia čoskoro nevyrieši.

„Podľa môjho hodnotenia a hodnotenia ekonómov zo všetkých oblastí by nesplnenie záväzkov USA spôsobilo ekonomickú a finančnú katastrofu,“ povedala Yellenová. Pripomenula, že bezprecedentná platobná neschopnosť USA by spustila globálny hospodársky pokles a podkopala vedúcu úlohu USA vo svetovej ekonomike a vyvolala otázky o ich schopnosti brániť národné bezpečnostné záujmy.

„Neúspech by ohrozil zisky, na ktorých sme tak tvrdo pracovali v predchádzajúcich rokoch v rámci nášho zotavovania sa po pandémii. Vyvolalo by to globálny pokles, ktorý by nás vrátil oveľa ďalej,“ povedala.

Zrušenie tzv. dlhového stropu, horného limitu pre vládne pôžičky na zaplatenie starších dlhov, je zvyčajne rutinou.

Rozpočtovo orientovaní republikáni, ktorí v roku 2022 získali kontrolu nad Snemovňou reprezentantov, sú však ochotní zvýšiť limit zo súčasného maxima 31,4 bilióna USD (28,68 bilióna eur), len ak bude uzákonené obmedzenie výdavkov.

Minulý týždeň Yellenová varovala, že Spojené štáty môžu mať nedostatok peňazí na splnenie svojich finančných záväzkov už 1. júna. Vo štvrtok pripomenula podobnú patovú situáciu z roku 2011, ktorá viedla k tomu, že Spojené štáty stratili najvyšší rating AAA.

„Neexistuje žiadny dobrý dôvod na to, aby sme vyvolali krízu, ktorú by sme si sami spôsobili,“ povedala Yellenová. „Kongres USA od roku 1960 zvýšil alebo pozastavil dlhový limit takmer 80-krát. Vyzývam ho, aby konal rýchlo a aby tak urobil znova.“

Utorkové (9. 5.) stretnutie prezidenta Bidena s kľúčovými zákonodarcami oboch strán neprinieslo žiadny prielom, ale skupina sa dohodla, že sa bude naďalej snažiť odvrátiť bankrot.

V stredu (10. 5.) však Trump, ktorý by chcel kandidovať za republikánov na post prezidenta v roku 2024, počas živého vysielania v CNN vyzval: „Republikáni tam vonku, kongresmani, senátori, ak vám nedajú masívne škrty, budete musieť urobiť default (zlyhanie),“ vyhlásil.