Zelenskyj opäť žiada o stíhačky a tvrdí, že Ukrajina sa pripravuje na obnovu

Trump na CNN: Ak budem prezidentom, vojnu na Ukrajine urovnám do 24 hodín

DNES - 6:18 Zahraničné

Bývalý americký prezident Donald Trump povedal, že ak by bol on prezidentom USA, k vojne na Ukrajine by nedošlo. Vyjadril sa tak v stredu večer miestneho času v diskusnej relácii spravodajskej televízie CNN.