Video: Influencerka zjedla svoju chrupavku. Naservírovala ju v špagetách aj partnerovi

Španielska influencerka povedala, že po operácii kolena naservírovala pre seba a svojho partnera bolonské špagety, použijúc vyoperovanú chrupavku.

Tridsaťročná Paula Gonu povedala v podcaste Club 113, že kvôli zraneniu potrebovala operáciu kolena. Chirurgovia jej ponúkli, že jej nechajú chrupavku známu ako meniskus, ktorý sa nachádza na strane kolien. Povedala áno, chirurg ho vložil do liehu v zapečatenej nádobe, aby sa zachoval.

O týždeň neskôr viedla so svojím partnerom vtipný rozhovor, píše portál Indy 100. „Povedala som mu, že to chcem zjesť, pretože je to moja súčasť a chcela by som to vrátiť späť do môjho tela." Potom pripravila boloňské špagety, dala ju do nich a zjedli ju, povedala v podcaste.

Podľa portálu IFL Science neexistujú žiadne konkrétne zákony proti kanibalizmu v krajinách, ako je napríklad USA, Veľká Británia či Nemecko. Tam, kde došlo k kanibalizmu, napríklad po vražde, je osoba zvyčajne obvinená z iných sekundárnych trestných činov, ako je napríklad vražda.

Občerstvenie pre hostí z nohy

V roku 2018 v USA jeden muž tvrdil, že po amputácii podával svojim priateľom podával tacos z nôh. Desať priateľov súhlasilo, že ochutnajú jeho nohu vo forme taco, a na túto príležitosť si najal šéfkuchára, píše IFL Science. „Malo to veľmi výraznú, mäsitú chuť," povedal Redditor pre Vice. „Sval, ktorý som prerezal, bol tvrdý a žuvací."

Len jeden hosť to nedokázal zjesť, radšej to vypľul do obrúska.