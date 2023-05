Návrh riešení životných situácií nezosobášených párov je v druhom čítaní

Vyplýva to zo zákona o fiduciárnom vyhlásení, ktorý v stredu posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Inštitút má priniesť viac istoty do riešenia situácií v oblasti vzájomného zastupovania, správy dedičstva, zdravotnej starostlivosti i ochrany maloletých.

Legislatíva predpokladá zavedenie tzv. fiduciárneho vyhlásenia, ktoré „predstavuje jednoduchý právny úkon pred notárom, ktorým osoba do notárskej zápisnice prejaví vôľu, aby niekto iný konal v jej mene ako dôverník vo vymedzených životných situáciách“.

Pre prípad smrti má byť možné určiť dôverníka za správcu dedičstva. Má ísť aj o situácie týkajúce sa osobnej starostlivosti o osobu alebo o zastupovanie v súdnych a iných konaniach.

„Rovnako sa bude prihliadať na ustanovenie poručníka alebo opatrovníka deťom zosnulého. Návrh v tejto časti rešpektuje faktické rodinné spolužitia a aj týmto sleduje najlepší záujem dieťaťa,“ uviedli z ministerstva spravodlivosti, ktoré návrh predložilo.

Účinnosť legislatívy je navrhovaná od 1. januára 2024.