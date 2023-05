Sulík o Ficových vyjadreniach: Možno by bolo dobré mu zaplatiť kurz slušného správania

Povedal to po stredajšom stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Zároveň sa nechcel vyjadrovať k menám nových ministrov, hlave štátu svoj názor na nich povedal. "Vo veľkej väčšine sú to solídne nominácie," podotkol Sulík.

„Pokiaľ prezidentka zohľadní rozhovor, ktorý som s ňou mal, tak platí to, čo sme sa vyjadrili dávnejšie, že takáto vláda dostane podporu poslancov SaS,“ povedal Sulík.

Šéf SaS skonštatoval, že na Slovensku nie je jednoduché nájsť ministrov. „Ak tam nejdete len preto, aby ste sa zašívali a kradli, tak je to makačka,“ skonštatoval. Tímlídri strany sa k jednotlivým ministrom vyjadria po zverejnení finálneho zoznamu úradníckeho vládneho kabinetu.

Sulík tiež nevedel, že Čaputová v stredu do paláca nepozvala predsedu Smeru-SD Roberta Fica. „Za tie jeho vyjadrenia by som ho tiež nepozýval. Možno by bolo dobré mu zaplatiť kurz slušného chovania. Každopádne je to rozhodnutie prezidentky, beriem na vedomie,“ podotkol.

Hlava štátu sa v stredu stretáva aj s ďalšími lídrami strán. Úradnícku vládu by mala menovať na budúci týždeň.