Pellegriniho nevyrušujú žiadne mená úradníckej vlády, dôveru jej však vysloviť neplánuje

Skonštatoval to po stredajšom stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, ktorá mu predstavila nominácie na členov kabinetu. Naďalej neplánuje vysloviť kabinetu dôveru. Sľubuje však podporu pri opatreniach na pomoc ľuďom či na riešenia krízových situácií.

„Má to šancu byť technicky lepšia vláda ako vláda Igora Matoviča a Eduarda Hegera, ale nemyslím, že to bude vláda, ktorá posunie Slovensko dopredu, na to nemá mandát. Skôr treba od nej očakávať upokojenie situácie a také pragmatické, technické, odborné riadenie dennodennej agendy štátu,“ komentoval Pellegrini. Zároveň dodal, že sa treba chystať na predčasné parlamentné voľby, kde si to rozdajú politické strany so svojimi programami.

Vláda odborníkov by sa podľa neho mala prioritne venovať plánu obnovy a eurofondom. Pripomenul tiež, že bude musieť aj pripraviť rozpočet a zabezpečiť kontrolu verejných financií. S prezidentkou sa zhodol, že kabinet by nemal prichádzať so žiadnymi kultúrnymi otázkami alebo ideologickými témami.

Pellegrini zhodnotil, že kabinet budú tvoriť ľudia, ktorí by nemali mať žiadne politické ambície ani chuť zneužiť funkciu v predvolebnej kampani v prospech konkrétnej politickej strany. Ocenil, že vládu odborníkov má tvoriť minimum štátnych tajomníkov. Mala by tak podľa neho byť nezávislá od aktuálneho kabinetu. Budúci premiér Ľudovít Ódor sa so všetkými členmi budúcej vlády stretol a stotožnil sa s nomináciami, tlmočil Pellegrini slová prezidentky.

Prezidentka sa v stredu stretla aj s ďalšími lídrami strán. Úradnícku vládu by mala menovať na budúci týždeň.