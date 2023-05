Medzinárodný tlačový inštitút odporúča zmeniť voľbu šéfa RTVS aj prideľovanie štátnej reklamy

Ako upozornil autor správy o tzv. zajatí médií na Slovensku Peter Hanák, verejnoprávne média sú zraniteľné a vystavené riziku zo strany politikov, mocných a bohatých. Poukázal aj na potrebu zmeny prideľovania štátnej reklamy.

„Medzinárodný tlačový inštitút odporúča, aby sa reformoval systém voľby generálneho riaditeľa RTVS tak, aby na to politici nemali dosah,“ uviedol Hanák. Inštitút tiež odporúča, aby bolo financovanie RTVS zaručené nezávisle a mimo dosahu politikov.

Hovorí aj o potrebe upraviť systém financovania štátnej reklamy. „Je prideľovaná netransparentne a podľa našich záverov je prideľovaná až podozrivo subjektom, ktoré nemajú až takú trhovú silu,“ podotkol. Slovensko podľa neho nemá transparentný systém prideľovania štátnej reklamy či kontroly. „Potrebovali by sme do toho lepšie vidieť a nastaviť pravidlá tak, aby bola štátna reklama prideľovaná podľa toho, aký má zásah publika,“ doplnil.

Zraniteľní sú podľa neho i mediálni regulátori. Je podľa neho priaznivá náhoda, že sú v Rade pre mediálne služby zástupcovia viacerých politických strán. „Systém je nastavený zle a treba ho zmeniť, ak nechceme skončiť ako Maďarsko,“ ozrejmil Hanák.

Zastaviť by sa podľa neho mali aj kampane proti novinárom. „Je to nebezpečný trend, ktorý robí z novinárov ciele na rôzne útoky, či už online, ale objavujú sa aj útoky, ktoré sú osobné,“ priblížil s tým, že to robí z novinárov ciele nielen pre politikov.