Video: Táto potravina do rúk malých detí rozhodne nepatrí. Video ukazuje nebezpečné následky

Orechy síce poskytujú množstvo prospešných tukov, vitamínov a minerálov, no malým deťom by sme ich rozhodne nemali podávať. To isté platí aj o popcorne a iných drobných potravinách. Upozorňuje na to aj video zverejnené na Instagrame zdravotníckej organizácie Tiny Hearts Education.

Organizácia zároveň zverejnila fotografiu s dolnými dýchacími cestami dieťaťa, na ktorej vidno, ako sa mu v priedušnici zasekol arašid.

Zakladateľka Tiny Hearts Education a záchranárka Nikki Jurcutzová pre portál The Sun uviedla: „Ide o výbornú pripomienku toho, že celé orechy nepatria do rúk detí mladších ako 5 rokov.“

V prípade zabehnutia môže nielen u maloletých dôjsť k ďalším komplikáciám, vrátane zápalu pľúc, poklesu hladiny kyslíka v krvi a poškodeniu pľúcneho tkaniva.

Na rozdiel od dusenia pri zabehnutí (aspirácii) nedochádza k úplnému prerušeniu dýchania po zablokovaní dýchacích ciest, ale k zmene okysličovania krvi a poškodeniu tkanív. Dochádza tiež k intenzívnemu kašľaniu, hlasnému dýchaniu, bolestiam hrude a piskľavému dychu. Neskôr sa môže dostaviť horúčka, zvýšená tvorba hlienu a vykašliavanie krvi.

Prvá pomoc

Pri čiastočnom zablokovaní dýchacích ciest alebo pri aspirácii je nutné prinútiť dieťa vykašľať zabehnutý predmet. Malým deťom názorne predveďte, ako majú kašľať, a potom ich požiadajte, aby to zopakovali. V prípade, že nie sú schopné predmet vykašľať, privolajte záchranárov.

Dieťaťu môžete pomôcť aj piatimi údermi do chrbta. Následne skontrolujte stav jeho dýchacích ciest a v prípade potreby postup zopakujte.